Ivan Penava došao je s tisuću momaka u Grude i uskrsnuo Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu! Narodu se obratio putem lokalnog krugovala

Subota, 30. 5. 2026. – Diljem domovine proslavljen je Dan državnosti, ali je najljepše bilo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje su Plenki, Njonjo i stotine probranih slušali domoljubne budnice i davorije. Ipak, da ne prođe sve bez incidenta, pobrinuo se vrhovni komandant Zoka, koji je u kao da je u zemlju, u hrvatsku grudu propao. Plenki i Njonjo ispekli su najdržavotvornije janje, pola sata su ga čekali, meso se skoro ohladilo, Zoke nigdje! U HNK, prazna loža! I taman kada su zabrinuti Plenki i Njonjo htjeli angažirati redarstvene snage da nam pronađu predsjednika i vrhovnog komandanta, Zoka se javio Plenkiju s tajne lokacije poručivši mu da ne priznaje ovaj Dan državnosti: "Priznajem samo Dan državnosti svoje partije!" Plenki ga je upitao gdje se nalazi, na što mu je Zoka odgovorio da je otišao u bespuća povijesne zbiljnosti. Plenki je bio vidno utučen nakon toga, jer se sjetio brojnih tuluma za Dan državnosti na kojima je zajedno brijao sa Zokom, dok su dijelili klupu u diplomatskoj školi Ivana Šimonovića 90-ih. Dogodio se i manji nesporazum, jer je u HNK trebao nastupiti i Thompson. Kada se nije pojavio, novinari su ga pitali o čemu se radi: "Ljudi, ja sam mislio da me netko zeza kada sam dobio pozivnicu. Pa Dan državnosti je u travnju, zar ne?"

Nedjelja, 31. 5. 2026. – Zagrebačka policija javlja da je na ulici napadnut i ozlijeđen poznati sotonist, okruglozemljaš, judeomason i navodni doktor znanosti, viši znanstvenik savjetnik na Institutu Ruđer Bošković i fizičar Saša Ceci, koji se oporavlja u bolnici. Iako policija osuđuje napad, diskretno je upozorila Cecija da više ne priča antihrvatske budalaštine o tome da avioni koji ostavljaju tragove na nebu nisu dio bjelosvjetske zavjere protiv nevinog hrvatskog naroda. Pa samo par dana ranije oglasila se neovisna istraživačica, čuvarica hrvatskog neba i bivša voditeljica Mirna Berend s najnovijom znanstvenim iskustvima na tu temu. Mirna je ekskluzivno otkrila da leteće ubojice rade i treću smjenu, jer im dvije nisu bile dovoljne da na sve otruju, pa se javio mudrijaš Ceci s nekom glupom antihrvatskom teorijom o prirodnim uzrocima chemtrailsa. Narodu je očito dozlogrdilo slušati takve nebuloze, pa je popio batine. Neki su upozorili i na datum njegovog rođenja, jer je Ceci rođen 3. siječnja! Slučajno? Ništa nije slučajno, poručuje Mirna Berend, viša znanstvena savjetnica na Institutu Toni Cetinski, pogleda uperenog u nebo.

Ponedjeljak, 1. 6. 2026. – Šok i nevjerica u međunarodnoj zajednici! Prvi put u zadnjih 36 ljeta, u Hrvatskoj se pojavio političar koji sluša glas samo svoje savjesti i osjeća bilo svog naroda, pogotovo onog potlačenog i prezrenog u obližnjoj Bosni i Hercegovini. Riječ je o kremen Hrvatini, kineziologu i povjesničaru, predsjedniku Domovinskog pokreta, koji je pored svih svojih aktivnosti na dužnosti Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata Ivanu Penavi, koji je došao s tisuću momaka u Grude i uskrsnuo Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu! Narodu se obratio putem lokalnog krugovala: "Hrvatski narode! Božja providnost i volja našeg saveznika Republike Srpske, mukotrpna višestoljetna borba hrvatskog naroda za ravnopravnost, odredili su da danas uskrsne i naša HRHB!" Nakon toga krenuo je na granični prijelaz Vinjani Donji kako bi izbrisao granicu koja dijeli Hrvate od Hrvata, ali je naišao na neočekivani otpor lokalnog stanovništva. Obratio mu se lokalni poduzetnik koji ima tvrtku za transport stranih radnika bez dokumenata, popularni Jozo: "Pajdo, mi apasalutno podržavamo osnivanje HRHB, ali nemoj nan dirat granicu koja je tute stotinama godina i mi pajdo stotinama godina priko nje švercamo sve živo i mrtvo, ostavi nan granicu, ako Boga znadeš."

Utorak, 2. 6. 2026. – Hrvatska je glatko izgubila protiv Belgije, znači, sve se razvija po Dalićevom planu. Bedasti Belgijanci se vesele, misle da su dobili jednu od najvećih nogometnih sila, a Zlatko se u kutu samo diskretno smješka poput Mona Lise i u ruci vrti krunicu. Klasičan je to manevar starog brončanog i srebrnog lisca Zlaje. Naime, kako se približava prvenstvo, Hrvatska će igrati sve lošije da zavaramo naše stvarne i više nego realne namjere i nakon bronce i srebra, uzmemo zlato. Zlato za Zlatka, ima li išta logičnije! Normalno, u medijima su antihrvati odmah zaplesali kolo i proglasili našeg dobrog gvardijana reprezentacije luzerom, prognozirajući da Hrvatska neće proći grupu. Najbolji smo kada oni pomisle da smo najgori!

Srijeda, 3. 6. 2026. – Strašan incident i sigurnosni propust SOA-e, koja je očito toliko zauzeta bitkama na istočnoj fronti i raspirivanjem obojene revolucije u Srbiji da im je budnost i borbena gotovost popustila u domovini. Kako drugačije objasniti sigurnosni propust koji je rezultirao upadom mudžahedina i terorista, potpredsjednika terorističke organizacije SDA Harisa Zahiragića, u studio HRT-a u emisiju Otvoreno, gdje je nekoliko naših muževa raspravljalo o Penavinom proglasu i osnivanju nove HRHB i počeo na njih vikati tvrdeći da su Hrvati potpuno ravnopravni i čak prezastupljeni u tijelima Federacije u odnosu na postotak u stanovništvu. Štoviše, osnivanje nove HRHB nazvao je prijetnjom! Kada su se naši malo osvijestili i ukazali na Haretu nebitnu činjenicu da njegova rodbina, a ne Hrvati biraju Željka Komšića za predstavnika Hrvata u Predsjedništvu BiH, Haris je poludio i rekao da mu puca prsluk za HRHB. Kada je to rekao, ljudi su se razbježali pomislivši da je Hare bombaš samoubojica i da će uskoro uživati u ašikovanju s 212 djevica u dženetu. Srećom, tu se našao i Nino Raspudić, koji je pout Brucea Leeja skočio na Hareta i spasio stvar.

Četvrtak, 4. 6. 2026. – Aci Srbinu baš ništa ne ide. Čovjek pošalje 100 frendova čarterom u Tivat zbog njihovog naglašenog interesa za regionalnu politiku, jer se u Tivtu održava summit EU – zapadni Balkan, a crnogorski janjičari ih uhite i vrate u Srbiju i to samo zato što ih je polovica otprije poznata policiji i što su ponijeli par transparenata u Vučićevu slavu, kojima su trebali prikriti stvarne namjere. A njihove stvarne namjere nisu bile da organizacijom spontanih skupova podrške Aci Srbinu ljube svaki stopu crnogorske zemlje na koju ugazi i tako pošalju poruku o Acinoj obljubljenost u drugom oku u glavi, nego upravo suprotno, Oni su tamo došli organizirati lažni atentat na Acu, poput onoga u Srebrenici, kako bi se Aco mogao prikazati kao žrtva, vratiti u Srbiju, malo zakmečati na Informeru, organizirati izbore i pobijediti SOA-u i ustaše studente i nastaviti pljačkati napaćeni srpski narod kao i do sada. Ali, avaj, glupa milogorska carina sve pokvari.

Petak, 5. 6. 2026. – Nikola Grmoja, čuvar hrvatskih nacionalnih interesa u BiH i veliki poštovatelj novog začinjavca HRHB-a Ivana Penave, javio se jutros s tajne lokacije na Matokitu, kamo se sakrio nakon što je primio sto mudžahedinskih prijetnji. Navodno je sam zloglasni Haris Zahiragić izdao fetvu protiv dobrodušnog Nikole, jer se Nikola usudio reći da "bez ravnopravnosti Hrvata u BiH neće biti ni Bosne i Hercegovine", poručivši Bošnjacima i teroristu Harisu da nikada neće imati unitarnu državu. Normalno, kako Haris i ekipa ne namjeravaju omogućiti Hrvatima ravnopravnost, to je protumačeno kao poziv na rušenje Bosne i Hercegovine. Nikola mu je poručio da ga Bosna ne zanima, a da Hercegovinu sigurno neće rušiti, nego, ako Bog da, jamiti."