Bježe čim je osjete: Poprskajte svoj vrt ovom tekućinom i zaboravite na smrdljive martine u vašoj blizini

Ako vam se čini da vam se po stanu ili kući šuljaju neugodni mali gosti – niste jedini. Smrdljivi martini masovno traže topla i suha skloništa, a vaš dom im izgleda kao savršena destinacija. Oni ulaze kroz pukotine u fasadi, loše izolirane prozore, vrata i druge otvore. Prvi korak u zaštiti doma je zatvaranje svih vanjskih pukotina i sanacija oštećenja na pročelju, piše Real Simple.

Iskusni vrtlari koriste otopinu sode bikarbone kako bi zaštitili biljke, dok se u praksi pokazalo da smrdljive martine odbijaju mirisi mente i češnjaka. Komadići ovih biljaka mogu se staviti uz prozore i vrata. Učinkovitije rješenje je priprema spreja od vode i eteričnog ulja paprene metvice kojim se mogu poprskati vanjske površine poput okvira prozora i vrata. Važno je da ih ne pokušavate fizički zgnječiti jer u obrani ispuštaju neugodan miris. Umjesto toga, nježno ih premjestite uz pomoć papira ili rukavica i izbacite van.

Smrdljivi martini su vrsta iz porodice smrdljivih stjenica (Pentatomidae), koje se prepoznaju po žlijezdama na donjoj strani tijela iz kojih ispuštaju tekućinu oštrog mirisa kao oblik samoobrane. U Hrvatskoj se najčešće sreću tri vrste: Raphigaster nebulosa (smrdljivi martin), Dolycoris baccarum (tzv. smrdljiva Greta) i Halyomorpha halys (invazivna smeđa mramorasta stjenica).

Što ih privlači?

Toplina, svjetlost i mirisi iz doma privlače smrdljive martine, osobito u kasno ljeto i jesen. Ulaze kroz najmanje otvore – oko prozora, vrata, cijevi i streha – a često ih se može vidjeti kako gmižu po zidovima blizu izvora svjetla. Također, privlače ih biljke koje proizvode sok, poput voća i povrća.

Kako ih se riješiti prirodnim putem?

Za vrtove se preporučuje prirodan sprej koji se lako može pripremiti kod kuće. Potrebno je:

1 litra vode

2 šalice octa

10 kapi eteričnog ulja paprene metvice

Sastojke pomiješajte u bočici s raspršivačem. Prskajte donje strane lišća i biljke na kojima se kukci često zadržavaju. Postupak ponavljajte svaka tri dana ili nakon kiše.

Ova otopina djeluje zahvaljujući:

Octu, koji iritira kukce

Ulju paprene metvice, čiji miris odbija insekte

Možete dodati i tekući sapun koji pomaže da se otopina bolje zalijepi i otežava im disanje

Dodatne mjere zaštite

Zatvorite sve ulaze: Provjerite brtve na prozorima i vratima. Popravite mrežice i pukotine.

Smanjite vanjsku rasvjetu: Svjetlo privlači smrdljive martine, pa koristite žute žarulje koje su im manje privlačne.

Održavajte dvorište: Uklanjajte korov, lišće i ostatke biljaka jer u njima traže zaklon.

Mehaničko uklanjanje: Pometite ili usišite ih pomoću usisavača s HEPA filtrom. Vrećicu odmah ispraznite vani.

Smrdljivi martini ispuštaju feromone koji signaliziraju drugima da su pronašli sigurno sklonište, što može dovesti do veće najezde. Sezona im traje od proljeća do jeseni, a tijekom zime miruju u skrovitim dijelovima kuće. U proljeće izlaze iz stanja nalik hibernaciji i pokušavaju se vratiti u prirodu.

U zatvorenom prostoru ne polažu jaja. Jaja se polažu na donjoj strani lišća u prirodi, najčešće tijekom proljeća. Ako se suočavate s velikim brojem smrdljivih martina u svom domu, možda je vrijeme za profesionalno uklanjanje. Ovlaštene službe za dezinsekciju mogu koristiti zamke ili prirodnije metode uklanjanja, a neke nude i tretmane dvorišta kako bi spriječili njihovo širenje.