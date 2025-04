FOTO Detalji tragedije: Helikopter pao u rijeku okrenut naopako, poginuli su pilot i obitelj

Svih šestero članova posade, od kojih je troje djece, poginulo je pri padu turističkog helikoptera u njujoršku rijeku Hudson u četvrtak, priopćio je gradonačelnik New Yorka Eric Adams. Poginuo je pilot i pet putnika, za koje se misli da su članovi obitelj iz Španjolske, izjavio je Adams na konferenciji za novinare. Turistički helikopter poletio je u 14 sati i 59 minuta, nakon čega je izgubio kontrolu te okrenut naopako pao u vodu u blizini donjeg Manhattana oko 15 sati i 15 minuta po tamošnjem vremenu, te je potonuo, kazali su dužnosnici. Među žrtvama su Agustin Escobar, izvršni direktor Siemensa, i njegova obitelj, prenosi CNN.

Načelnica policije Jessica Tish kazala je da je let pošao po zlu kada je helikopter došao do mosta Georgea Washingtona nakon čega se srušio. Posadu su činili pilot, dvoje odraslih i troje djece, kazao je dužnosnik novinarima. Ronioci njujorške policije i vatrogasaca izronili su tijela žrtava. Četvero je proglašeno mrtvima na mjestu nesreće, a dvoje je odvezeno u lokalne bolnice gdje su podlegli ozljedama. Helikopter je naopako pao u vodu, kazali su dužnosnici.

Savezna uprava za zrakoplovstvo kazala je da se radilo o modelu helikoptera Bell 206. Uprava i Nacionalni odbor za sigurnost prometa provest će istragu kojom će rukovoditi Odbor. Glasnogovornik njujorške policije kazao je da su policijski brodovi pomogli u pokušaju spašavanja u rijeci Hudson. Na snimci nesreće, koja se dogodila u blizini četvrti Tribeca, vidi se kako velik predmet zaranja u rijeku, kao i dio propelera. Zatim se pojavljuje nekoliko brodova spasilačke službe i policije koji kruže oko dijela rijeke u kojemu je helikopter potopljen, a iz kojega viri samo podvozje.

Zračni prostor oko Manhattana pun je turističkih helikoptera koji posjetiteljima nude pogled na grad iz ptičje perspektive, a više od dvadeset pružatelja usluge oglašava se na web stranici Viator. Mnogi nude i uslugu prijevoza do lokalnih zračnih luka. Ovo nije prva helikopterska nesreća u New Yorku. Petero je putnika poginulo, a pilot preživio, 2018. kada se helikopter srušio u East River. Sigurnost helikoptera tema je rasprave u američkome Kongresu nakon što je 67 ljudi poginulo kada se avion American Airlinesa sudario s vojnim helikopterom 29. siječnja u blizini zračne like Reagan kod grada Washingtona. Savezna uprava za zrakoplovstvo tada je trajno ograničila promet helikopterima u blizini zračne luke te revidira helikopterske radnje blizu drugih većih zračnih luka.

