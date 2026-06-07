Veliko slavlje u domu Luke Modrića! Pohvalio se nasljednikom, supruga Vanja i on pucaju od ponosa

Ivano Modrić, sin kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića, proslavio je svoj veliki 16. rođendan. Proslava je održana u krugu najbliže obitelji, a ponosni otac na Instagramu je podijelio nekoliko dirljivih fotografija s ovog posebnog dana. "Svakim danom sve ponosniji u kakvog dečka izrastaš! Sretan rođendan, sine moj! Volim te!", napisao je Luka uz objavu, otkrivajući koliko mu je važan svaki trenutak proveden s djecom. Podsjetimo, Luka i njegova supruga Vanja Modrić roditelji su troje djece. Najstariji je Ivano, dok su njihova kći Ema i najmlađa Sofija tri, odnosno devet godina mlađe. Sofija, koja je rođena 2017. godine, ove godine slavi svoj deveti rođendan, a cijela obitelj uživa u zajedničkim trenucima i obiteljskim proslavama. Luka i Vanja u braku su od 2010. godine i često ističu koliko im je obitelj važna u svakodnevnom životu.

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Rođendansko slavlje Ivana Modrića održano je uoči izazovnog razdoblja za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Već danas Luku Modrića i njegove suigrače očekuje posljednja pripremna utakmica protiv Slovenije, uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama. Vatreni će nastojati i na ovom globalnom natjecanju ostvariti zapažen rezultat, a obiteljski trenuci poput ovog rođendana dodatno motiviraju kapetana da svaki izazov prihvati s osmijehom i predanošću.