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Veliko slavlje u domu Luke Modrića! Pohvalio se nasljednikom, supruga Vanja i on pucaju od ponosa

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
07.06.2026.
u 16:08

Sin kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića, proslavio je svoj veliki 16. rođendan. (Tekst ne sadrži nijednu fotografiju maloljetne djece)

Ivano Modrić, sin kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića, proslavio je svoj veliki 16. rođendan. Proslava je održana u krugu najbliže obitelji, a ponosni otac na Instagramu je podijelio nekoliko dirljivih fotografija s ovog posebnog dana. "Svakim danom sve ponosniji u kakvog dečka izrastaš! Sretan rođendan, sine moj! Volim te!", napisao je Luka uz objavu, otkrivajući koliko mu je važan svaki trenutak proveden s djecom. Podsjetimo, Luka i njegova supruga Vanja Modrić roditelji su troje djece. Najstariji je Ivano, dok su njihova kći Ema i najmlađa Sofija tri, odnosno devet godina mlađe. Sofija, koja je rođena 2017. godine, ove godine slavi svoj deveti rođendan, a cijela obitelj uživa u zajedničkim trenucima i obiteljskim proslavama. Luka i Vanja u braku su od 2010. godine i često ističu koliko im je obitelj važna u svakodnevnom životu.

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Rođendansko slavlje Ivana Modrića održano je uoči izazovnog razdoblja za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Već danas Luku Modrića i njegove suigrače očekuje posljednja pripremna utakmica protiv Slovenije, uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama. Vatreni će nastojati i na ovom globalnom natjecanju ostvariti zapažen rezultat, a obiteljski trenuci poput ovog rođendana dodatno motiviraju kapetana da svaki izazov prihvati s osmijehom i predanošću.

Ključne riječi
Ivano Modrić Vanja Modrić Luka Modrić showbiz

Komentara 1

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Avatar krcedolac
krcedolac
17:34 07.06.2026.

Kako se Modrić mijenjao godinama?

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