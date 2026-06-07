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u subotu poslijepodne u Murvici

Policija otkrila kako je došlo do tragedije kod Zadra: Poginuli motociklist i djevojka, koban bio jedan manevar

Teška prometna nesreća kod Sinja,poginuo mladi motociklist
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Andrina Luić/Hina
07.06.2026.
u 12:08

Za trajanja očevida, dionica državne ceste DC-08 u Murvici bila je zatvorena za sav promet od 15,45 sati do 19,23 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

Prometna nesreća u kojoj su u subotu poslijepodne u Murvici pokraj Zadra poginuli motociklist i njegova suputnica dogodila se kad je vozač motocikla, koji nije koristio zaštitnu kacigu, počeo pretjecati kolonu ispred sebe, izvijestila je u nedjelju zadarska policija. U teškoj nesreći su sudjelovali osobni automobil zadarskih registarskih oznaka i motocikl zadarskih registarskih oznaka, a poginuli su vozač motocikla, 31-godišnji hrvatski državljanin, i njegova suputnica, 27-godišnja hrvatska državljanka. Prema rezultatima očevida, prilikom pretjecanja kolone vozač motocikla nije prilagodio uvjetima i stanju ceste, preglednosti i gustoći prometa.

Da bi izbjegao sudar s automobilom kojim je istim smjerom upravljao 50-godišnji hrvatski državljanin te skretao ulijevo, vozač motocikla počeo je kočiti, uslijed čega je motocikl pao na kolnik i udario u automobil, nakon čega se vozač i putnica, koja je nosila zaštitnu kacigu, odvajaju od motocikla. Nad tijelima nastradalih bit će provedene obdukcije, a o prometnoj nesreći upoznato je nadležno županijsko odvjetništvo u Zadru. Policija nastavlja s utvrđivanjem svih relevantnih činjenica i okolnosti vezanih uz prometnu nesreću. Za trajanja očevida, dionica državne ceste DC-08 u Murvici bila je zatvorena za sav promet od 15,45 sati do 19,23 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.
Ključne riječi
Zadar nesreća

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