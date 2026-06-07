Hrvati se bacili u jako skup hobi: Izračunali smo koliko točno novca trebate potrošiti da popunite novi Panini album

Hrvati su ponovno pali pod utjecaj nogometnog ludila – tjednima prije nego što padne prva lopta na Svjetskom prvenstvu, u zemlji je započela bjesomučna potraga za novim Panini sličicama. Generacije domaćih kolekcionara, od klinaca do odraslih, tradicionalno pokušavaju napuniti svoje albume na vrijeme, no ove godine ta strast opasno graniči s luksuzom. Izračunali smo točan trošak ovog hobija i brojka je, blago rečeno, šokantna: za potpuno popunjavanje ovogodišnjeg, rekordno proširenog albuma morat ćete iskrcati čak 1.388,70 eura.

Sličice koje su na police Tiska stigle sredinom svibnja doslovno su nestale u nekoliko dana. Svjetsko prvenstvo u Americi, Meksiku i Kanadi počinje za nekoliko dana, a ekipa na forumima i društvenim mrežama opasno gubi živce jer nigdje ne mogu kupiti ni paketić. Priča je ista u cijeloj Hrvatskoj. Kolekcionari i roditelji s djecom već danima kruže po kvartovima i traže barem jednu preostalu kutiju. Prodavači samo sliježu ramenima. Na Redditu je jedan tip prepričao razgovor s tetom iz kioska u zagrebačkoj Dubravi: žena mu je rekla da joj je cijela jutarnja pošiljka od 800 paketića otišla u istom danu.

Pritom se ne pita ni za cijenu. Naime, skupljanje Paninija nikad nije bilo jeftino, ali ove je skuplje nego ikada. Službeni album prvi put u povijesti ima čak 48 reprezentacija, što znači da u njemu ima nevjerojatnih 980 mjesta za sličice. Usporedbe radi, za Katar prije četiri godine trebalo vam je 670 sličica. Cijene na hrvatskim kioscima su jasne: prazan Panini album stoji 2,90 eura, dok jedan paketić sa sedam sličica košta 1,30 eura. Na prvi pogled djeluje bezazleno, ali računica vrlo brzo pokazuje suprotno.

Ako se uzme idealan scenarij da u svakom paketiću dobijete samo nove sličice, statistika je i dalje neumoljiva. U albumu je ukupno 980 različitih sličica, a vjerojatnost da vam u trenutku kada vam nedostaje samo jedna jedina, baš ona i izađe iz paketića iznosi oko 1 prema 980. Matematika dalje pokazuje da bi za kompletiranje cijelog albuma bilo potrebno u prosjeku otvoriti oko 7.464 sličice. Budući da jedan paketić sadrži sedam sličica, to znači da bi kolekcionar morao kupiti približno 1.066 paketića. Kada se taj broj pomnoži s cijenom od 1,30 eura, dolazi se do iznosa od 1.385,80 eura. Ako se tome doda i početna cijena albuma, ukupni trošak penje se na oko 1.388,70 eura.

01.06.2026., Zagreb- Udruga Imam imam nemam organizirala je redovitu razmjenu Panini slicica za World Cup 2026. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

U praksi je situacija ipak još nezgodnija jer su duplikati neizbježni, pa bez razmjene s drugima i obilaska kioska često nema načina da se prođe znatno jeftinije. Ipak, upravo tu mnogi kolekcionari spašavaju stvar. U školama, uredima ili online grupama sličice se brzo razmjenjuju, pa se dio paketića uopće ne mora kupiti jer se duplikati “čiste” među ljudima. U takvim krugovima trošak se može osjetno smanjiti, ponekad i za trećinu, a u dobro organiziranim mrežama razmjene i više, jer se rijetke sličice ne love isključivo kroz kupnju, nego cirkuliraju među kolekcionarima. Drugim riječima, dok solo skupljanje lako ode u četveroznamenkaste iznose, upravo razmjena najčešće odlučuje hoće li album završiti kao skupi luksuz ili ipak relativno pristupačan hobi.

Ako vas tješi, ništa manje dramatično nije ni u samom Paniniju. Oni su, naime, izgubili neke ključne licence i na sudu su s američkom tvrtkom Fanatics koja im preuzima prava, pa nitko zapravo ne zna što će biti s njima u budućnosti. Ipak, ovaj lipanj će im donijeti nezapamćenu zaradu, jer se na globalnoj razini očekuje prihod od čak 1,5 milijardi dolara.