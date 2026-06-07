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TEŠKA PROMETNA NESREĆA

FOTO Jezivi detalji strave kod Virovitice: Helikopter sletio na cestu, ali ozlijeđeni je preminuo prije polijetanja

Virovitica: U prometnoj nesreći poginule četiri osobe
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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VL
Autor
Mateja Papić
07.06.2026.
u 20:19

U stravičnom sudaru dva automobila na sjevernoj obilaznici poginulo je četvero ljudi.

Stravična prometna nesreća koja se u nedjelju oko 12:25 sati dogodila na sjevernoj virovitičkoj obilaznici (DC 538) odnijela je četiri ljudska života, dok je jedna ozlijeđena osoba hitno prevezena u Opću bolnicu Virovitica. Prizori s mjesta nesreće, u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, mnoge ostavljaju bez riječi – od siline udarca jedno je vozilo završilo na krovu, dok su oba automobila skroz uništena.

Iako je na mjesto tragedije odmah upućen i medicinski helikopter kako bi se teško ozlijeđenima pružila najbrža moguća pomoć, za jednog od unesrećenih borba je bila uzaludna. Preminuo je na samoj cesti, prije nego što je helikopter uopće uspio poletjeti prema bolnici. 

Na teren su brzo stigle žurne službe, uključujući policiju, hitnu pomoć te devet vatrogasaca DVD-a Suhopolje s četiri vozila, kojima su se ubrzo pridružili i kolege iz JVP-a Virovitica. Zapovjednik vatrogasne zajednice općine Suhopolje, Igor Gotal, opisao je dramatične trenutke spašavanja nakon dolaska na poprište užasa. "Zatekli smo dva automobila. U jednom automobilu su tri unesrećene osobe još davale znakove života. Pristupili smo s vađenjem njih. Istovremeno smo pozvali u ispomoć kolege iz JVP grada Virovitice koji su došli i paralelno s njima smo radili, oslobađali osobu po osobu i predavali timovima hitne medicinske pomoći", izjavio je Igor Gotal, zapovjednik vatrogasne zajednice općine Suhopolje, za Dnevnik Nove TV.

Virovitica: U prometnoj nesreći poginule četiri osobe
07.06.2026., Virovitica - U prometnoj nesreci na sjevernoj obilaznici Virovitice (DC 538) sudjelovala su dva automobila pri cemu su cetiri osobe poginule, a jedna osoba prevezena je u Opcu bolnicu Virovitica radi pruzanja lijecnicke pomoci. Photo: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nažalost, unatoč nadljudskim naporima liječnika i vatrogasaca na samom terenu, dvije od tri teško ozlijeđene osobe koje su inicijalno preživjele sudar podlegle su ozljedama. Za dvoje putnika iz drugog automobila spasa nije bilo od samog početka – oni su preminuli na mjestu nesreće. Kako je potvrdila Ljiljana Rumenjak, glasnogovornica PU virovitičko-podravske, jedna ozlijeđena osoba prebačena je u virovitičku bolnicu gdje joj se pruža medicinska pomoć.

Državna cesta DC 538 odmah je zatvorena za sav promet, a na mjestu ove nezapamćene tragedije provodi se detaljan očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara. Točan uzrok i okolnosti koje su dovele do sudara znat će se nakon završetka istrage.

FOTO Pogledajte prve snimke užasa kod Virovitice: Četiri osobe poginule u jezivom sudaru, automobili potpuno uništeni
Virovitica: U prometnoj nesreći poginule četiri osobe
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Ključne riječi
Virovitica prometna nesreća Igor Gotal

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