SAD ukida vize ljudima koji slave smrt Charlieja Kirka: 'Pripremite se za deportaciju'

Sjedinjene Američke Države opozivaju i uskraćuju vize osobama koje slave ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, prema riječima američkog državnog tajnika Marca Rubija. "Amerika neće ugostiti strance koji slave smrt naših sugrađana", naveo je Rubio. "Opozivi viza su u tijeku. Ako ste ovdje na vizi i podržavate javno ubojstvo političke figure, pripremite se za deportaciju", dodao je.

Rubijeva objava uslijedila je nakon sličnog upozorenja zamjenika državnog tajnika Christopera Landaua. "Želim naglasiti da stranci koji veličaju nasilje i mržnju nisu dobrodošli posjetitelji u našoj zemlji", napisao je Landau na društvenim mrežama. "Zgrožen sam vidjevši neke na društvenim mrežama kako hvale, racionaliziraju ili omalovažavaju događaj, te sam naložio našim konzularnim dužnosnicima da poduzmu odgovarajuće mjere", dodao je, prenosi Euronews te napomenuo kako nije jasno koliko je viza opozvano ili uskraćeno.

Kirk (31) upucan je 10. rujna dok je govorio studentima na Sveučilištu Utah Valley. Osumnjičeni, 22-godišnji Tyler Robinson, uhićen je u petak nakon 33-satne potjere. Tužitelji su u utorak podigli optužnicu protiv Robinsona za ubojstvo. Navode da je pucao Kirku u vrat s krova obližnje zgrade na kampusu.

Nakon pucnjave, američki konzervativci kritizirali su ljude koji su omalovažavali Kirka ili ismijavali njegovu smrt. Prema izvješćima, nekoliko pojedinaca u sektorima poput zrakoplovstva, obrazovanja i medija izgubilo je posao ili je suspendirano zbog svojih objava na društvenim mrežama o Kirku.

Prijetnje Trumpove administracije da će se obračunati s onim što naziva "radikalnom ljevicom" nakon Kirkova ubojstva izazvale su strahove da američka desnica pokušava iskoristiti bijes zbog ubojstva kako bi ugušila političku opoziciju. Američka glavna tužiteljica Pam Bondi okrivila je "lijeve radikale" za pucnjavu i rekla da će "oni biti pozvani na odgovornost".

"Postoji sloboda govora, a onda postoji govor mržnje", rekla je Bondi u intervjuu ovog tjedna. "Definitivno ćemo vas ciljati i progoniti ako ciljate bilo koga govorom mržnje."