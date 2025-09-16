Važno nasljeđe konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, kojeg je prošlog tjedna ubio atentator, ostat će primicanje velikog broja mladih Amerikanaca prema desnici, Republikanskoj stranci i predsjedniku Donaldu Trumpu. Iako on nije bio jedini, pa ni glavni faktor u tomu, Kirk je svojim aktivizmom dodatno popularizirao konzervativne ideje.

Za ljevicu kontroverzan

Amerika se još oporavlja od njegova ubojstva te se raspravlja o motivima ubojice, dok desnica ističe kako je imao pozitivan utjecaj na mlade. Pritom Kirka mnogi na ljevici opisuju kao kontroverznog autora i komentatora koji je u karijeri iznosio niz zapaljivih tvrdnji koje su samo pridonosile polarizaciji društva. No Kirk je ostvario velik utjecaj svojim odlascima na sveučilišta, gdje je debatirao s ljevičarskim studentima i zagovarao ideje o tomu da je, primjerice, najbolji put za mlade, pogotovo muškarce među njima, da se što prije ožene, dobiju djecu i da se brinu o svojoj obitelji umjesto da odlaze na beskonačne tulume.

I zanimljivo, takve su ideje pale na plodno tlo. Mladi Amerikanci zaista sve više glasaju za desnicu, što je potpuno suprotno od nekadašnjeg razdoblja, kada su mladi birači bili najčvršća utvrda lijeve, Demokratske stranke. Prema istraživanju koje je u travnju objavio Yale Youth Poll, posebno su čvrsto prema desnici skrenuli najmlađi birači. Tako je među biračima starim između 18 i 21 godine njih čak 12% više reklo da planira glasati za republikance nego za demokrate na izborima za Kongres iduće godine.

S druge strane, birači u dobi između 22 i 29 godina još su uvijek za 6% naklonjeniji Demokratskoj stranci. To je stvorilo podjelu mladih ljudi, onih ispod 30 godina, na dvije jasno definirane grupe: birači koji su tek nedavno stekli glasačko pravo naklonjeni su Trumpu, a oni koji su u srednjim ili kasnijim 20-ima biraju demokrate.

Kirk i COVID politike mlade su odveli u naručje desnice i Trumpa

Kada je Donald Trump pobijedio na izborima prošle godine, upravo je politički zaokret među najmlađim biračima bio jedan od glavnih faktora koji je presudio ljevici. Dok je još 2008. lijevi kandidat Barack Obama pobijedio desnog Johna McCaina s ogromnom većinom među mlađima od 29 godina (66 prema 32%), Trump je prošle godine tu populaciju izgubio za samo 11 postotnih poena (54 prema 43%) u srazu s bivšom potpredsjednicom Kamalom Harris. Taj pomak mladih prema desnici jedan je od najvažnijih političkih fenomena u SAD-u.

Kolumnist Bloomberga David Drucker smatra da je jedan od glavnih razloga zašto su mladi prešli na Trumpovu stranu bila pandemija koronavirusa. Kada je ona izbila, birači koji su sada tek stekli pravo glasa u tom su razdoblju imali između 13 i 16 godina te su bili zatvoreni i sjedili su kod kuće zbog strogih lockdowna. Nisu mogli ići u kino, na bazen, u sportske dvorane ili školu. Nisu stekli iskustva koja su prethodne generacije uzimale zdravo za gotovo i koja su ih izgradila, a umjesto toga su kod kuće gledali društvene mreže, na kojima često kraljuju konzervativci. Drucker je u svojem tekstu u travnju upravo Kirka spomenuo kao jednog od ljudi koji su tih godina imali velik utjecaj na tadašnju djecu, a danas odrasle mlade ljude. Također su se Trumpovi republikanci protivili oštrim mjerama lockdowna, dok su ih demokrati podržavali.

– Ta su djeca odrasla u drukčijem medijskom okruženju, praktično u drukčijem svijetu, te su danas kao studenti primjetno konzervativniji. Iako još uvijek imaju tendenciju progresivnije gledati na društvena pitanja, njihovi ekonomski stavovi i, na kraju krajeva, odabir stranke, znatno su konzervativniji – rekao je jedan od organizatora spomenute Yaleove ankete, 19-godišnji Jack Dozier. Pritom je rekao kako njegova generacija vidi republikanske i populističke politike mnogo atraktivnijima jer obećavaju bolju stvarnost.

Brojke idu u prilog desnici

Nakon što je Kirk ubijen, neki su komentatori isticali njegove kontroverzne stavove, no milijuni američkih mladih konzervativaca u njemu su vidjeli uzor. Dobro mišljenje o Kirku nisu imali unatoč njegovim kontroverznim stavovima, bombastičnim izjavama i debatama s neistomišljenicima, već upravo zbog njih. Kirk je još kao mladić odlučio da neće ići na fakultet, ali je s 18 godina 2012. osnovao aktivističku političku organizaciju Turning Point USA kojoj je cilj bio upravo privlačenje mladih desnim politikama. Brojke pokazuju da su Kirk i neki drugi slični konzervativni aktivisti dobrim dijelom uspjeli ostvariti taj cilj.