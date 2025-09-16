Osumnjičeni za ubojstvo Charlieja Kirka cimeru slao šokantne poruke: 'Imao sam ga priliku riješiti...bilo mi je dosta njegove mržnje'

Tužitelji su u utorak objavili dijelove tekstualnih poruka između osumnjičenika za atentat na Charlieja Kirka i njegova cimera, za koje kažu da otkrivaju priznanje osumnjičenika i njegove planove kako se riješiti dokaza. Tyler Robinson optužen je u utorak za teško ubojstvo, kao i za još šest drugih kaznenih djela u vezi s ubojstvom Kirka prošlog tjedna, rekao je Jeff Gray, okružni tužitelj okruga Utah. Komunikacija Robinsona s njegovim cimerom, za kojeg tužitelji tvrde da je bio u romantičnoj vezi s Robinsonom, bila je dio dokaza za podizanje optužnice, rekao je Gray.

Robinson (22) iz Utaha trebao bi se pred sudom pojaviti kasnije u utorak, piše NBC. Nije jasno ima li odvjetnika. Optužnica ne uključuje vremenske oznake navodnih poruka između Robinsona i njegova cimera. Tužitelji kažu da je Robinson u nekom trenutku u srijedu poslao poruku cimeru da pogleda ispod njegove tipkovnice. Cimer je pronašao poruku na kojoj je pisalo: "Imao sam priliku riješiti se Charlieja Kirka i to ću učiniti", stoji u optužnici. Cimer ga je potom pitao šali li se. "Iskreno, nadao sam se da ću ovo držati u tajnosti dok ne umrem od starosti", navodno je odgovorio Robinson. "Žao mi je što te uvlačim".

Cimer je izrazio zbunjenost, napomenuvši da su vlasti rekle kako imaju osobu u pritvoru. Robinson je navodno odgovorio da su službenici priveli nekog "ludog starca" i ispitivali osobu u sličnoj odjeći. "Planirao sam uzeti svoju pušku s mjesta na kojem sam je ostavio ubrzo nakon toga, ali veći dio tog dijela grada bio je blokiran", navodno je napisao Robinson. Na pitanje zašto je to učinio, Robinson je navodno odgovorio: "Bilo mi je dosta njegove mržnje". Dodao je da bi, da je uspio uzeti pušku neopaženo, bilo sve bez ikakvih dokaza, stoji u optužnici. Navodno je rekao da se nada kako su vlasti odustale te da će pokušati ponovno doći do oružja.

Službenici su pronašli pušku Mauser Model 98 u šumovitom području blizu Sveučilišta Utah Valley, gdje je Kirk prošlog tjedna vodio događaj kad je ubijen. Robinson je rekao cimeru da je napad planirao nešto više od tjedan dana, navode vlasti. "Bojim se što bi moj stari napravio ako mu ne vratim djedovu pušku ... ne znam ni ima li serijski broj, ali ne bi je povezali sa mnom", navodno je poslao u poruci. "Brinem se zbog otisaka, morao sam je ostaviti u grmu gdje sam se presvukao". Zatim se osvrnuo na ugravirane natpise na mecima, nazivajući ih "velikim memeom", stoji u optužnici. Guverner Utaha Spencer Cox ranije je rekao da su natpisi pronađeni na najmanje četiri metka povezana s atentatom na Kirka.

Jedan je glasio: "Hej fašistu! Ulovi! ↑ → ↓↓↓", očita referenca, barem djelomično, na videoigru koju se tumačilo kao satiru fašizma. Službenici navode da kasnije poruke pokazuju kako je Robinson nagovarao cimera da izbriše njihove poruke i napisao da njegov otac želi fotografije puške. "Kaže da djed želi znati tko ima što, federalci su objavili fotografiju puške, a ona je vrlo jedinstvena", navodno je napisao Robinson. Poruke uključene u optužnicu također pokazuju da je Robinson ignorirao očev poziv.

Napisao je da je njegov otac, otkako je Donald Trump izabran za predsjednika, "postao prilično žestok MAGA". "Dobrovoljno ću se predati, jedan od mojih susjeda ovdje je zamjenik šerifa", navodno je napisao Robinson. "Ti si jedina o kojoj brinem, ljubavi". Zamolio je cimera da ne govori s medijima i da, ako ga kontaktira policija, "traži odvjetnika i šuti", stoji u optužnici. Guverner Cox rekao je da je cimer bio spreman za suradnju s istražiteljima.