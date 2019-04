‘S liječnicom sam dogovarala abortus kao da dilamo drogu’

Priziv savjesti kod pobačaja gura ovaj zahvat u sivu zonu i to uz politički blagoslov. Svoju je savjest pretpostavilo medicinskom zahvatu 60% hrvatskih ginekologa.

Žene prisiljene na abortus obijaju vrata javnih bolnica odakle ih odbijaju usprkos zakonskoj obavezi prema kojoj taj zahvat imaju omogućiti. Tajno razmjenjuju kontakte privatnih ordinacija i trpe ponižavajuće situacije koje budu i paravan za ilegalnu zaradu. O tome svjedoče i priče s tematskih foruma. Resorni ministar ponavlja kako je priziv savjesti demokratska tekovina, a pobačaj u Hrvatskoj dostupan, no guranje abortusa u sivu zonu na naplatu će doći, nažalost, kad se prvi put zahvat zakomplicira izvan bolnice.

‘Ime doktora u inbox’

“Prijateljica je nedavno bila na ab-privat u Zg-u. Za doktora ima samo riječi hvale... Ona je uzela lokalnu. Zahvat je trajao doslovno nekoliko minuta (vac). Minimalna bol. Dobila neku pikicu (koju inače daju u obliku tableta i to samo u jednoj Zg bolnici), ketonal retard i antibiotike. Cijena je bila 2500 kn s uključenim pregledom za 2 tj. Ako netko treba ime neka, mi se javi u inbox”, jedna je od objava na forum.hr.

“Isto Split, privatna ordinacija, mogu vam dati podatke u privatnoj poruci da ne zivkate danima u suzama kao ja. Total cijena 2500 kn, sveukupno 30 min i išla sam kući, nakon – tablete za stezanje maternice koje su me boljele kao prvi dan menstruacije, ali sve u svemu, zaista profesionalno je pristupio i spasio me”, glasi druga.

Jedna je ispovijest ondje doista šokantna.

“Kad sam saznala da sam ostala trudna, otišla sam kod svoje ginekologinje koja mi je nakon kratkog pokušaja nagovaranja da ne pobacim naposljetku dala uputnicu za KBC. Tek tu počinje zavrzlama... Znači, došla sam s uputnicom na KBC Firule (ginekologinja je ustanovila da sam u 7. tjednu, znači vremena nije baš bilo na bacanje), tu me vozaju po bolnici dok napokon ne dolazim do neke starije sestre koja mi ispod glasa daje ime jedne ginekologinje koja nije stala iza priziva savjesti... Aj, kažem, napokon... međutim sestra mi govori da je dotična na godišnjem te mi daje termin za 7 dana. Još par puta prolazim s mužem sve opcije... Ali kad smo sve odvagali, jednostavno nemamo mogućnosti”, iskustvo je što ga je podijelila jedna Dalmatinka.

“OK, dolazi i taj dan. Odlazim na sastanak s doktoricom, i tek tu doživljavam šok. Ona to ne obavlja... situacija u bolnici... sve se gleda kroz povećalo… kao da se opravdava, ali sve onako ispod glasa kao da nas prisluškuju... Ono, brate, osjećala sam se kao da dilamo drogu ili dogovaramo atentat na predsjednika države u najmanju ruku... Da bi mi na kraju rekla da to može obaviti, ali na neutralnom terenu, da je citiram: “Neće to učiniti na lijepe oči.” I ja je pitam pa koliko bi to koštalo, ona ne želi reći, nego pita: “Što vi mislite koliko?”. Ja kažem: 3000 kuna? Ona kaže: “Malo više” i ja pitam: 3500? Ona samo kima glavom. OK, mislim si, samo da završimo više s time, i ona mi daje nekakvu adresu kamo da se javim za nekoliko dana. Uglavnom, adresa blizu City Centra na Mejašima.

I ne daje mi nikakav kontakt, nego samo kao da ću je tamo pronaći, ali da ne kasnim. Dolazim kući, prepričavam mužu. Tražimo po internetu koja privatna ginekološka ordinacija ima na toj adresi, međutim opet šok i nevjerica. Na toj adresi je registriran samo neki frizerski salon i neki obrt na koji je registrirano 100 djelatnosti, od iznajmljivanja ležaljki do svemirske industrije. Nema nikakve ginekološke ordinacije. Malo nas je sve to poljuljalo, računamo imamo nekoliko dana da nađemo nešto drugo. Zivkam u panici i suzama sve ginekološke ordinacije koje sam našla po netu i svi mi samo hladno govore da oni to ne rade.

Na bankomat u suzama

Sastanak s doktoricom s KBC-a je ionako sutra rano ujutro, nemam kad ni misliti više. Ujutro, odlazim i opet šok. Doktorica traži da joj se unaprijed da 2000 kn za njene muke, opet ponavljajući: “Ne radi ona to na lijepe oči.” U suzama odlazim do Cityja i dižem s bankomata sve što sam imala na računu, jer sam računala da mogu platiti nakon operacije kao što je to i inače običaj, a ne opet ovako kao da smo neki krijumčari oružja i dileri...

Ništa, dajem joj novac, trpa ga u džep. I sad opet šok! Do sada najveći. AB će se obaviti sutradan u KBC-u Firule. Obavit će ga ona legalno. Operacija košta 1600 kn, treba platiti nakon postupka... Nakon toga 2 tjedna još 200 kn UZV. I da ne spominjem nikom 2000 kuna koje sam njoj dala. Znači guska me je izreketarila za 2000 kn da odradi nešto što je po zakonu dužna obaviti u KBC-u i za što naposljetku dobiva i plaću.

Sve mi postaje kristalno čisto. Rastezala me je 7 dana, slala na ovu adresu da se nađe sa mnom na neutralnom terenu da me može zavaljat’ za 2000 kuna. Mužu ne smijem ni reći jer bi bilo svega, ali eto nekom sam morala reći, i radi sebe da mi je srce na mjestu, a i radi cura koje će sutra biti u istoj situaciji kao ja, da znaju s čime se mogu sresti. Dolazim na AB, postupak traje kojih 10-ak minuta, na vakuum. Ova mi s ponosom govori da su taj dan zakazane još tri cure koje je primila kao i mene, znači 8000 kuna za manje od sat posla, lijepo bogami”, zaključuje žena u svojoj objavi.

Konferencija SDP-a na temu Zakona o pobačaju