Hrvatice idu na pobačaj u Sloveniju: Odnos liječnika u Hrvatskoj prema meni bio je očajan

Gotovo 60% hrvatskih ginekologa upućuje na prigovor savjesti, a Hrvatski sabor bi do ožujka trebao usvojiti novi zakon o pobačaju, ali nema političke volje za to. Hrvatske nevladine organizacije ističu da to, između ostalog, odražava rastući konzervativizam hrvatskog društva, piše u opisu emisije.

Foto: RTV SLO

Slovenska radiotelevizija napravila je prilog o temi 'Pravo na izbor' u kojem donose potresna svjedočanstva žena koje su bile primorane trudnoću prekinuti u Sloveniji, prenosi 24sata. Naveli su i statističke podatke koji kažu da se u zadnja tri mjeseca za 25% povećao broj žena koje odlaze na pobačaj u Brežice.

Foto: RTV SLO

Tvrde da u Sloveniji samo 3% ginekologa odbija raditi pobačaje zbog priziva savjesti. Zbog toga sve veći broj Hrvatica ide baš u Sloveniju kako bi napravile pobačaj. Stranim državljankama dostupan je i medikamentozni pobačaj, a cijena je 200 eura.

- Krvarila sam od prvog dana trudnoće. Liječnik je jedva mogao detektirati puls fetusa. Preventivno sam otišla na pobačaj, ali mi ga liječnici u Hrvatskoj nisu htjeli napraviti. Njihov odnos prema meni je bio ponižavajuć, osjećala sam se očajno. Zato sam otišla u Sloveniju - rekla je jedna anonimna žena u prilogu u emisiji.