Stiže 'sibirski ugriz' za Novu godinu: Kakvo nas vrijeme čeka u najluđoj noći, temperature idu i do -12

Oni koji 31. prosinca planiraju biti na gradskim trgovima i ulicama trebali bi se toplo obući jer baš su u noći Nove godine velike šanse da vas zatekne i snijeg. DHMZ javlja kako će u srijedu tijekom dana većinom biti sunčano, no u drugom dijelu dana sa sjevera porast naoblake, a prema noći raste vjerojatnost za slabu oborinu, uglavnom snijeg. Vjetar slab od utorka i umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, a u srijedu nakratko jugozapadni. Na moru će umjeren sjeverozapadnjak u utorak okrenuti na umjerenu do jaku buru, na udare mjestimice i olujnu. Jutra na kopnu hladna, dnevna temperatura bez veće promjene. Na moru će biti sve hladnije.

Ispraćaj stare i doček Nove 2026. godine u Hrvatskoj tako će proteći u znaku velikih vremenskih kontrasta. Dok su mnogi uživali u natprosječno toplom prosincu, prognostički modeli sada gotovo jednoglasno najavljuju naglu promjenu i dolazak osjetno hladnijeg zraka koji će obilježiti posljednje dane prosinca. Uzrok ovakvog preokreta leži u uspostavi snažnog polja visokog tlaka zraka nad sjevernom Europom, takozvanog "Rex bloka", koji će djelovati kao brana zapadnim strujanjima s Atlantika i otvoriti put hladnoj zračnoj masi s istoka i sjeveroistoka kontinenta da se spusti sve do naših krajeva. Ovaj meteorološki fenomen donijet će nam dašak prave zime, a u nekim dijelovima zemlje i temperature koje se spuštaju duboko ispod nule.

Ova promjena sinoptičke situacije znači da će se nad našim područjem uspostaviti stabilno, ali hladno i suho vrijeme. Snažna anticiklona, čiji će se centar s tlakom i do 1045 hektopaskala nalaziti iznad Skandinavije, diktirat će vremenske prilike diljem Europe. Za Hrvatsku to znači da će u novogodišnjoj noći prevladavati vedro ili tek malo oblačno vrijeme, bez značajnijih oborina. Ipak, idilu vedrog neba pratit će niske temperature koje će stvoriti pravi zimski ugođaj, osobito u unutrašnjosti zemlje. Meteorolozi upozoravaju da će se osjet hladnoće dodatno pojačati zbog vjetra, a na Jadranu i zbog umjerene do jake bure koja će zapuhati podno Velebita i Biokova.

Kontinentalna Hrvatska tako će Staru godinu dočekati u pravom zimskom ruhu. U nizinama središnje i istočne Hrvatske, uključujući i Zagreb te Osijek, danju se očekuju temperature koje će se kretati tek koji stupanj iznad nule, uglavnom od jedan do četiri Celzijeva stupnja. Noć koja slijedi donosi oštar pad temperatura, pa se u gradovima poput Zagreba očekuje oko -3 °C, dok bi u Slavoniji moglo biti i hladnije. Posebno treba upozoriti na mogućnost pojave magle i niskih oblaka koji bi se u nekim nizinama mogli zadržati i tijekom većeg dijela dana, stvarajući dojam tmurnog i hladnog vremena. Apsolutno najhladnije bit će u gorskim predjelima, Lici i Gorskom kotaru, gdje se prognoziraju minimalne temperature od čak -12 °C, što se s pravom može nazvati "sibirskim ugrizom".

Za razliku od zaleđene unutrašnjosti, Jadran će imati znatno ugodniju, iako i dalje prohladnu novogodišnju noć. Na sjevernom dijelu, primjerice na području Rijeke, bit će hladno uz temperature koje će se u noći spustiti i do -5 °C, no prevladavat će vedro vrijeme pod utjecajem bure. Srednja Dalmacija, uključujući Split, može računati na dnevne temperature do šest stupnjeva, koje će se tijekom noći spustiti na oko dva stupnja iznad nule. Dubrovnik i okolicu očekuje pretežno sunčano i ugodno vrijeme, s najvišom dnevnom temperaturom od čak 12 °C, dok će se noćna spustiti na ugodnih pet stupnjeva, što će zasigurno obradovati sve koji planiraju doček na otvorenom.