Mokri kolnici, moguća i poledica

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti, izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Postoji i mogućnost odrona, a zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici.

Vozačima HAK stoga savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.