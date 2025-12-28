Naši Portali
POTREBAN OPREZ

Mokri kolnici, moguća i poledica

Čakovec: Snijeg i poledica izazivaju probleme u prometu
Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Hina
28.12.2025.
u 07:59

Vozačima HAK stoga savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti, izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski autoklub (HAK). 

Postoji i mogućnost odrona, a zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici.

Vozačima HAK stoga savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

