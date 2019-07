S leđa joj prišli noseći ogromnog pitona, njezina reakcija nasmijala je sve

Zmije su životinje kojih se malo tko ne boji. Bilo da se radi o bezopasnim vodenim zmijama ili otrovnicama, i jedne i druge izazivaju jezu kod mnogih.

A koliko veliki strah od zmija može biti pokazala je jedna djevojka u singapurskom zoološkom vrtu.

U zoo-vrtu tog su dana posjetitelji mogli držati zmije, a tri žene, od kojih je jedna bila zaposlenica zoološkog vrta, držale su manju zmiju.

U tom trenutku prišla su im petorica muškaraca koji su držali ogromnog albino pitona.

Na leđa djevojke u sredini prislonili su pitona, a ona se toliko uplašila da je pala na pod. Po podu je bježala od zmija dok ju je djelatnica zoološkog pokušala smiriti. Pogledajte njezinu urnebesnu reakciju:

