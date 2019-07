U Jadranu snimili najveću europsku zmiju kako se pokušava popeti na brod

Mađarski turisti u Jadranu su snimili kravosasa kako se pokušava popeti na brod.

Snimka je nastala između otoka Kakan i Velog Borovnjaka, a objavio ju je portal Morski.hr.

Stručnjak Andrej Simčić otkrio je o kojoj je zmiji radi.

– Radi se o četveroprugom kravosasu (Elaphe quatuorlineata), najduljoj europskoj zmiji. Naraste oko 2 i pol metra možda čak i malo preko i nije otrovna. Rijetko grize, više sikće da upozori one koji se približe i gleda svaku priliku da pobjegne. Mala je vjerojatnost ugriza čak i ako se uzme u ruku. U proljeće se hrani s mladim i starim pticama, penje se na drveće, ali u glavnom se hrani glodavcima – zapravo je jako korisna. Sve zmije plivaju pa ova na snimci i nije neka rijetkost. Moguće da je baš bila na stablu iznad mora pa je pala, a to što se želi popeti na brod je prirodno, jer želi vani na kopno – rekao je on.