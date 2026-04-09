Rutte o razgovoru s Trumpom: 'Osjetio sam razočaranje, razumijem ga u određenoj mjeri'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u četvrtak je u Washingtonu upitan ima li osjećaj, nakon razgovora u Bijeloj kući, da će američki predsjednik Donald Trump zadržati Ameriku u članstvu u NATO-u, ali izbjegao je dati izravan odgovor na to pitanje i samo je konstatirao da je osjetio Trumpovo razočaranje reakcijom europskih saveznika na njegovu vojnu operaciju protiv Irana. - Kako se to diplomatski kaže, imali smo iskren i otvoren razgovor. To je dobro jer smo prijatelji. Osjetio sam razočaranje zbog činjenice da on osjeća da previše saveznika nije bilo uz njega. Ja sam rekao da je velika većina Europljana učinila ono što je od njih traženo. Bio je to dobar razgovor. Jasno sam osjetio razočaranje koje u određenoj mjeri razumijem - rekao je Rutte. - Saveznici čine sve što SAD traže. Čuli su i reagiraju na zahtjeve predsjednika Trumpa. Ujedinjena Kraljevina predvodi koaliciju 34 zemlje koje rade na tome - dodao je glavni tajnik NATO-.a

U govoru u Institutu zaklade Ronalda Reagana u Washingtonu, gdje je u publici bio i hrvatski veleposlanik u SAD-u Pjer Šimunović, Mark Rutte je naglasio da je već započela i traje “promjena u načinu razmišljanja u NATO-u”, da se takva vrsta promjene najbolje i cijelosti vidi s vremenom, ali da je razdoblje između početka i završetka takve promjene prilično nesigurno. Iz Rutteova govora iščitava se poruka da bi Trump trebao biti strpljiv jer se NATO prilagođava njegovim i općenito američkim zahtjevima, ali glavni tajnik NATO-a ni u ovom javnom nastupu u Washingtonu, očekivano, nije želio kvariti svoje odnose s američkim predsjednikom kojeg je ljetos na summitu u Haagu nazvao “taticom”. Upitan danas o tome, odnosno smatra li i dalje da je Trump “daddy”, Rutte se našalio da “sad moram s time živjeti cijeli život”, iako je, kako kaže, taj izraz upotrijebio nespretno jer mu engleski nije materinji jezik.