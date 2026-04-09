Otkrivene sumnjive oklade: Uložili su značajne svote prije objave primirja

Američki čelnik Donald Trump naglo je eskalirao svoje prijetnje uoči roka u utorak navečer po američkom vremenu kojeg je postavio Iranu. Iako se zbog toga nije činilo da prekid vatre nije izgledan, neki su se na to okladili i u konačnici profitirali. Naime, na platformi Polymarket nekolicina korisnika vrlo je precizno pogodila kada će do toga doći, što im je donijelo stotine tisuća dolara profita.

Prema javno dostupnim podacima s Polymarketa, najmanje 50 novih računa na to je uložilo značajne svote. Jedna je osoba, primjerice, uložila oko 72.000 dolara pa ostvarila profit od 200.000 dolara. Druga osoba, koja se pridružila platformi 6. travnja, dobila je 125.500 dolara. Jedan korisnik na platformi može stvoriti više računa, a nije javno dostupan podatak tko stoji iza njih. Samo Polymarket ima podatke potrebne za utvrđivanje jesu li to bili stvarno novi korisnici ili postojeći koji su otvorili dodatne račune, navodi The Guardian.

Dok su neki ostvarili znatne profite, drugi još uvijek čekaju isplatu jer je Polymarket dogovor o prekidu vatre između Irana i SAD-a označio kao "sporan“, s obzirom na to da je Iran i dalje postavljao ograničenja na prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac, a raketni napadi u regiji su se nastavili.

S obzirom na to da je i ranije bilo slučajeva sličnih pravovremenih oklada, one su već izazvale pitanja o tome koriste li neki trgovci povlaštene informacije za ostvarivanje profita. Zbog toga mnogi zazivaju uvođenje regulacija i proširivanje definicije trgovanja povlaštenim informacijama. "Ne možemo dopustiti da ljudi trguju s povlaštenim informacijama i očekivati da će drugi trgovci biti zadovoljni što sudjeluju na tim tržištima", komentirao je Todd Phillips, profesor na Sveučilištu Georgia State.