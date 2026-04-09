Trump bi mogao ostati bez svog najboljeg prijatelja u Europi: 'Ironija je u tome što ako će izgubiti, izgubit će kao globalist'

Tijekom svojih 16 godina na vlasti, Viktor Orbán je Mađarsku pretvorio u "intelektualno, institucionalno i financijsko središte“ europske desnice, rekao je Ivan Krastev, bugarski politolog koji Orbána poznaje od 1990-ih. "Američka administracija vjeruje da postoji Trumpova revolucija i da ta Trumpova revolucija dolazi u Europu, te da je Europa samo jedan izborni ciklus iza Sjedinjenih Država“, rekao je za CNN Krastev, predsjednik Centra za liberalne strategije u Sofiji u Bugarskoj.

Nedjeljni izbori testirat će to uvjerenje. Oporbena stranka Tisza, koju predvodi Péter Magyar, već više od godinu dana drži prednost nad Orbanovom strankom Fidesz u većini anketa. Magyar, Orbanov lojalist koji je postao neprijatelj , klonio se premijerovog omiljenog terena vanjske politike i umjesto toga se usredotočio na pitanja korupcije, zdravstva i novčanika građana. Za Mađare, izbori bi mogli ponuditi priliku da vide kako bi mogla izgledati budućnost bez Orbána. Ali njihovi učinci mogli bi se osjetiti mnogo kasnije. "Ako Orbán izgubi, čovjek koji je simbol snage krajnje desnice, to će imati nevjerojatan psihološki utjecaj", rekao je Krastev. Politolozi su imali poteškoća s definiranjem modela koji je Orbán izgradio. Neki ga nazivaju 'hibridnim režimom', ne autokracijom, ali ni potpuno demokratskim. Neki se zalažu za 'konkurentni autoritarizam', jer se vlada, iako donekle autoritarna, i dalje suočava s konkurentnim izborima. Péter Krekó, politolog koji vodi think-tank u Budimpešti, preferira 'informacijsku autokraciju'. Za razliku od autokracija 20. stoljeća, u Orbánovoj Mađarskoj gotovo da nema prijetnje fizičkim nasiljem, rekao je. Umjesto toga, šteta se nanosi u svijetu riječi i ideja. "Ako kritizirate sustav, oni vas ne žele odmah cenzurirati, potisnuti i ušutkati“, rekao je Krekó za CNN. "To su puno više kampanje blaćenja, kampanje dezinformacija protiv vas. Ubojstvo karaktera", dodao je.

Da bi sustav funkcionirao, potreban mu je stalan dotok neprijatelja, rekao je István Hegedűs, koji je služio uz Orbána u prvom slobodno izabranom mađarskom parlamentu 1990. Iako je Orbán prošao dug put od svojih mlađih dana kao liberalni antikomunist, "njegov način razmišljanja uvijek je bio crno-bijeli, prijatelji i neprijatelji, mi i oni, kao što je sada", rekao je Hegedűs za CNN.

Tijekom 16 godina, Orbánizam je pronašao dovoljno neprijatelja da se održi. "Sustav se počeo ponašati na mnogo grublji, brutalniji način sa svojim kampanjama protiv nevladinih organizacija“, rekao je Hegedűs. Zatim je uslijedila "kampanja protiv liberalnih filozofa, zatim slobodnih medija, novinara" i Srednjoeuropskog sveučilišta (CEU). Danas CEU održava svojevrsnu sablasnu prisutnost u Budimpešti. Njegov kampus još uvijek stoji, a istraživači, među njima i Krekó, još uvijek ga koriste kao uredski prostor. Kao što nema potrebe za fizičkim nasiljem nad stanovništvom, nije bilo potrebe ni za fizičkim zatvaranjem kampusa. Orbánu je bio dovoljan kontinuirani pritisak da postigne što želi. Nakon što je CEU ukinut, drugo sveučilište zauzelo je njegovo mjesto kao vodeća obrazovna institucija u Budimpešti. Mathias Corvinus Collegium (MCC), financiran posljednjih godina velikodušnom državnom potporom od 10% udjela u najvećoj mađarskoj naftnoj i plinskoj tvrtki, sada funkcionira kao svojevrsno poligon za nacionalne konzervativce diljem Europe. JD Vance je posjetio MCC. "MCC nije samo institucija. To je misija“, rekao je Balázs Orbán, politički direktor premijera , predstavljajući potpredsjednika SAD-a. MCC je samo jedan dio Orbánove ideološke infrastrukture. Postoje dobro financirani konzervativni think-tankovi, poput Dunavskog instituta i Mađarskog instituta za međunarodne poslove. Postoje sjajne publikacije, poput Europskog konzervativca, i online stranice poput Remix Newsa, koje detaljno opisuju navodne zločine koje su migranti počinili u Europi.

Dok je još radio za Fox News, Tucker Carlson emitirao je svoju popularnu emisiju u udarnom terminu iz Mađarske i intervjuirao Orbána. Kevin Roberts, predsjednik Heritage Foundationa, konzervativnog američkog think-tanka koji je autor Projekta 2025 – opisao je Mađarsku „ne samo kao model modernog državništva, već kao model“.

Nakon što je Budimpeštu uspostavio kao europsko sjedište MAGA-e, Orbán je počeo ubirati plodove tog odnosa.Orbán je prošle jeseni paničario nakon što je Trumpova administracija najavila sankcije na kupnju ruske nafte. Budući da je Mađarska gotovo u potpunosti ovisna o uvozu energije iz Rusije, Orbán je upozorio da bi takve mjere dovele mađarsko gospodarstvo "na koljena". Srećom Trump je Mađarskoj odobrio jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija , iako je dugo kritizirao zemlje EU zbog nastavka kupnje ruske nafte, za koju je rekao da pomaže jačanju ratnog stroja Kremlja i produljuje rat u Ukrajini. U utorak je Vance čak pohvalio Orbánovu energetsku politiku, tvrdeći da je ostatak Europe "trebao slijediti" njegovu politiku.

Još nije jasno hoće li Vanceov posjet pomoći ili odmoći Orbanovoj stranci Fidesz na parlamentarnim izborima. Vođa je osudio navodno strano miješanje u mađarske izbore, ali se činio sretnim što je prihvatio podršku svojih podupiratelja u Washingtonu. Vance je okupljenima u MTK Sportparku rekao "izađite na birališta" i "stanite uz Viktora Orbána, jer on stoji uz vas". U kratkoj izjavi o Vanceovom posjetu, Magyar, čelnik oporbene stranke Tisza, rekao je: "Nijedna strana država ne smije se miješati u mađarske izbore... Mađarska povijest ne piše se u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu, piše se na mađarskim ulicama i trgovima.“

Značajno je, rekao je Krastev, da nakon toliko dugog vladanja kao "nacionalist", Orbán poziva na međunarodnu podršku kako bi pojačao svoju kampanju. "Ironija je u tome što ako će izgubiti, izgubit će kao globalist", rekao je. Ako Orbán izgubi, ideološka arhitektura koju je izgradio neće se srušiti. Desničarski intelektualci i dalje će pronaći dom u Budimpešti, konzervativne publikacije će se nastaviti tiskati, a MCC se neće zatvoriti.

Ali Orbánov poraz bi poljuljao samopouzdanje europskih nacionalističkih pokreta koje on, a u novije vrijeme i Trumpova administracija, pokušavaju internacionalizirati. U međuvremenu, za Ruse i Amerikance, koji podržavaju istog kandidata, Orbanov poraz 'ne bi bio samo poraz, već i poniženje', rekao je Krastev. "Imate ove dvije supersile koje se pretvaraju da mogu podijeliti Europu. Odjednom, njihov kandidat gubi nakon što su učinili sve što je moguće da on pobijedi. To će dati mnogo snage osjećaju europske otpornosti", zključio je Krastev.