Zavladao strah među Trumpovim ljudima: Netko je 'probio' u Situacijsku sobu i sve snimio?

Dužnosnici Bijele kuće zabrinuli su se nakon što je New York Times objavio prvi ulomak iz nadolazeće knjige novinara Maggie Haberman i Jonathana Swana pod naslovom "Promjena režima: Unutar carskog predsjedništva Donalda Trumpa". Ulomak, objavljen pod naslovom "U Bijeloj kući panika zbog Epsteinovih dosjea", detaljno opisuje navodn dramatičan sastanak visokih dužnosnika u Situacijskoj sobi, na kojem su raspravljali kako se nositi s novim skandalom oko objave materijala pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. Prema knjizi, sastanak je održan bez nazočnosti predsjednika Donalda Trumpa. Među sudionicima su bili potpredsjednik J.D. Vance, šefica osoblja Bijele kuće Susie Wiles, savjetnik Bijele kuće David Warrington, glasnogovornica Karoline Leavitt i drugi ključni savjetnici. Izuzetno detaljni opisi razgovora izazvali su nevjericu u administraciji. Dužnosnici sada očajnički pokušavaju otkriti je li sastanak tajno sniman i je li snimka procurila novinarima. "Bojimo se da su neki od naših najosjetljivijih razgovora snimani. I nemamo pojma koji", rekao je jedan visoki dužnosnik administracije za Axios. Situacijska soba u zapadnom krilu Bijele kuće smatra se jednim od najsigurnijih mjesta na svijetu. Privatno snimanje u njoj je strogo zabranjeno, prenosi Express.

Knjiga opisuje kako je potpredsjednik Vance bio vidno u panici dok je sjedio na čelu stola, te da je povjerovao u "najmračnije teorije zavjere" o Epsteinu i "kliki predatora" unutar američke elite. Susie Wiles je navodno odbacila Vanceove brige, rekavši ostalima da je potpredsjednik "poznati teoretičar zavjere". Jedan od citiranih trenutaka sastanka je izjava državnog tajnika Marca Rubia o opcijama Benjamina Netanyahua za promjenu režima u Iranu: "Drugim riječima, to je s***e". Dužnosnici Bijele kuće nisu osporili sadržaj knjige, što dodatno pojačava zabrinutost.

Skandal je izbio nakon što je Ministarstvo pravosuđa objavilo dopis u kojem se navodi da istraga nije pronašla „popis klijenata“ moćnih muškaraca povezanih s Epsteinovom mrežom trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Trump je ranije više puta naglašavao da je prekinuo sve veze s Epsteinom nakon što ga je ovaj 'izdao', te da ga je izbacio iz svog kluba na Floridi. Nikada nije bio optužen niti povezan s bilo kakvim zločinima u Epsteinovom slučaju. Knjiga Maggie Haberman i Jonathana Swana izlazi 23. lipnja. Ovaj slučaj dodatno je produbio ionako napetu atmosferu unutar Trumpove administracije, dok se Bijela kuća suočava s novim curenjem osjetljivih informacija na samom početku drugog predsjedničkog mandata.