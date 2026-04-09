Budući da je Donald Trump najavio da bi se mogao povući iz NATO-a, a nekoliko je dana ranije Marco Rubio rekao da će NATO nestati ako se Sjedinjene Države povuku, shvatimo i da ćemo se svi mi ovdje naći kao djevojčica sa žigicama na vjetrometini. Nekoliko je scenarija, a od povoljnih pa do loših, u ovom trenutku, svi su mogući...
Neupitno savezništvo prošlo je svršeno vrijeme. Amerika se pod Trumpom suštinski promijenila. Što se tiče Europe, prema trijeznim analizama, varijanta europskog NATO-a skoro je nemoguća. Takav stav dan je u prošlom broju časopisa Foreign Affairs. U članku koji je privukao veliku pažnju tvrdi se da bi eventualna zajednička obrana stvorila političke i financijske sukobe među državama članicama, ugrozila suradnju i potaknula unutarnje podjele. Umjesto stvaranja europske vojske, predlaže se da Europska unija ostane fokusirana na ekonomiju, a da se sigurnosno oslanja na NATO i fleksibilne sporazume među pojedinim državama. Takav model bolje bi očuvao ne samo stabilnost, nego i sam europski projekt.
NATO na prekretnici: Ostaje li Europa bez američkog kišobrana
Bez jasnog plana i jedinstva, europske države teško mogu nadomjestiti američku vojnu moć
Zašto nas uporno uvjeravate da je to "europski kišobran" kad je to pojednostavljen naziv nečeg što i SAD-u daje prednost, u slučaju napada na SAD ili odgovora na napad. Nije isto kad ti je odgovor Rusiji npr. "udaljen" 5 minuta ili pola sata?! Nije beznačajno kad nešto prolazi kroz dva lanca obrane ili jedan?! Nije svejedno da li ti svoje trupe možeš poslati od svukud ili samo ograničeno! Trump sve uvjerava da samo NATO ima koristi od zajedništva sa SAD-om, ali to uopće nije točno!!!