NATO na prekretnici: Ostaje li Europa bez američkog kišobrana

Budući da je Donald Trump najavio da bi se mogao povući iz NATO-a, a nekoliko je dana ranije Marco Rubio rekao da će NATO nestati ako se Sjedinjene Države povuku, shvatimo i da ćemo se svi mi ovdje naći kao djevojčica sa žigicama na vjetrometini. Nekoliko je scenarija, a od povoljnih pa do loših, u ovom trenutku, svi su mogući...



Neupitno savezništvo prošlo je svršeno vrijeme. Amerika se pod Trumpom suštinski promijenila. Što se tiče Europe, prema trijeznim analizama, varijanta europskog NATO-a skoro je nemoguća. Takav stav dan je u prošlom broju časopisa Foreign Affairs. U članku koji je privukao veliku pažnju tvrdi se da bi eventualna zajednička obrana stvorila političke i financijske sukobe među državama članicama, ugrozila suradnju i potaknula unutarnje podjele. Umjesto stvaranja europske vojske, predlaže se da Europska unija ostane fokusirana na ekonomiju, a da se sigurnosno oslanja na NATO i fleksibilne sporazume među pojedinim državama. Takav model bolje bi očuvao ne samo stabilnost, nego i sam europski projekt.