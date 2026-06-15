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POVIJESNI TRENUTAK

Čovjek kojega su u školi zlostavljali i koji prezire vlastitog oca prvi je svjetski bilijunaš

Autor
Zoran Vitas
15.06.2026.
u 16:50

Inicijalna ponuda dionica SpaceX-Elona Muska a bila je uspješna već u pretprodaji, u kojoj je ostvareno 75 milijardi dolara. SpaceX dosegnuo jevrijednost od 1,77 milijardi dolara

Čovjek kojega su u školi zlostavljali i koji prezire vlastitog oca, za kojega kaže da je napravio svaku lošu stvar koje se može sjetiti, postao je prvim svjetski bilijunaš. Najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk, ostvario je najavljivano. Naime. inicijalna ponuda dionica njegova SpaceX-a bila je uspješna već u pretprodaji, u kojoj je ostvareno 75 milijardi dolara i prodano 555.000 dionica po cijeni od 135 dolara. To je rezultat bez presedana u povijesti, a u trenutku pisanja ovog teksta čekao se početak trgovanja dionicama na burzama gdje se tek očekivao pravi prihod.

Ključne riječi
bilijuni dionice IPO burza Mars SpaceX Elon Musk

Komentara 1

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CE
CenzuriranUskoro
17:05 15.06.2026.

Jeste li napisali u tom članku zašto je taj bilijunaš naglo se okrenuo protiv transformer ideologije? I da je zdušno do tada podržavao svojeg dijete u tome da je u krivom tijelu pa mu je sve to omogućio da se transformira. Kada je vidio da podilaženje tom poremećaju samo još dodatno pogoršava situaciju. Naučio je svoju lekciju, priznao pogrešku i svjestan da ne može više ništa popraviti nakon kompletiranja transformera pobrinuo se da ljudi to znaju.

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