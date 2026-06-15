Čovjek kojega su u školi zlostavljali i koji prezire vlastitog oca prvi je svjetski bilijunaš

Čovjek kojega su u školi zlostavljali i koji prezire vlastitog oca, za kojega kaže da je napravio svaku lošu stvar koje se može sjetiti, postao je prvim svjetski bilijunaš. Najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk, ostvario je najavljivano. Naime. inicijalna ponuda dionica njegova SpaceX-a bila je uspješna već u pretprodaji, u kojoj je ostvareno 75 milijardi dolara i prodano 555.000 dionica po cijeni od 135 dolara. To je rezultat bez presedana u povijesti, a u trenutku pisanja ovog teksta čekao se početak trgovanja dionicama na burzama gdje se tek očekivao pravi prihod.