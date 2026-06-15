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Reporter Nove TV podijelio je tužnu vijest o odlasku voljene osobe: Postao si moj najvjerniji gledatelj i najveći kritičar

Herning: Druženje igrača s novinarima u Jyske Bank Boxen Areni
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
15.06.2026.
u 18:30

Ivan Forjan na Instagramu je objavio nekoliko fotografija i emotivnim riječima se oprostio od svog djeda

Reporter Nove TV Ivan Forjan na Instagramu je podijelio jednu tužnu vijest o oproštaju od voljene osobe zbog koje je toliko i zavolio sport. "Koliko smo puta ovo pjevali zajedno dok sam ko klinac dolazio na praznike u Kustošiju. A onda krugovi bajsom oko Jaruna, nogomet, odbojka na Mladosti, stolni tenis u Domu sportova. Samo da je neki sport. Zbog tebe sam ga toliko i zavolio. Kasnije si postao moj najvjerniji gledatelj i najveći kritičar. Otišao si brzo, ali pamtit ću te kao na ovoj fotki. Vječni mladić s bar dvije fore uvijek u rukavu. Zbogom, Deda", napisao je sportski novinar Nove TV na svom Instagram profilu na kojem je podijelio nekoliko fotografija s voljenim djedom.

Prijatelji i pratitelji uputili su mu izraze sućuti u komentarima ispod objave. Tužna vijest Ivana je zatekla u jeku Svjetskog prvenstva u nogometu koji prati za sportsku redakciju Nove TV, pa je tako prije par dana izvještavao iz Sarajeva odakle je prenosio dojmove i atmosferu uoči utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Sa suprugom Ines Godom Forjan, koja radi kao sportska novinarka za konkurentski RTL, uskoro će dobiti prvo dijete. Tu informaciju s javnosti su podijelili prije tri mjeseca, a Ines se od gledatelja na neko vrijeme oprostila u svibnju. "U ovom trenutku i ja se osjećam kao da sam istrčala maraton. Vrijeme je za neku novu ulogu, vrijeme je za porodiljni dopust. Nedostajat ćete mi, ali vidimo se za godinu dana', poručila je Ines tada, a snimku je objavila i na svojim društvenim mrežama gdje su joj brojni uputili riječi podrške.

'Sretno. Počinje najljepše razdoblje. Uživat ćeš', 'Nedostajat ćeš', 'Ja sam se već splašio da ideš s RTL-a, duša mi se stresla', 'Ne postoji sretnije razdoblje života od onog koje ti slijedi!', 'Sretno Ines i drži se', pisali su joj u komentarima. Ines i njezin suprug Ivan Forjan već godinama su jedan od najpoznatijih novinarskih parova u Hrvatskoj, a njihova priča posebna je po tome što rade za konkurentske medijske kuće. 

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Ključne riječi
showbiz Instagram preminuo djed Ivan Forjan

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