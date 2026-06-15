NATO sklopio 'novi savez', ima jedan cilj: 'Neće se zaustaviti, bez obzira na ono što se događa u Ukrajini'

NATO nastoji prekinuti ruske hibridne napade prije nego što uopće dosegnu svoj cilj koristeći vojnu imovinu za borbu protiv sabotaža, upada dronova, kibernetičkih napada i drugih hibridnih prijetnji, izjavio je ključni strateg Saveza. "Cilj je prestati igrati se igre udari krticu", rekao je u ekskluzivnom intervjuu za Politico James Appathurai, zamjenik pomoćnika glavnog tajnika NATO-a za inovacije, hibridne i kibernetičke sustave. On upozorava da ruska hibridna kampanja ne jenjava. "Ruska hibridna kampanja je značajna, raste i neće se zaustaviti, bez obzira na to što se događa u Ukrajini", kazao je.

Europa se već godinama suočava s valom kibernetičkih napada, kampanjama dezinformiranja, sabotažama i poremećajima infrastrukture, što zapadni sigurnosni dužnosnici pripisuju koordiniranoj ruskoj strategiji hibridnog ratovanja. Nedavni incidenti, upadi dronova na istočnu granicu Europe i sustavno ometanje GPS signala potaknuli su europske vlade na snažniji odgovor. NATO je prošle godine usvojio novu hibridnu strategiju koja uključuje široka partnerstva s privatnim sektorom.

Savez sada surađuje s kibernetičkim tvrtkama, pružateljima komunalnih usluga i energetskim kompanijama kako bi unaprijedio praćenje i brzu reakciju na hibridne prijetnje. Ova tema bit će jedna od ključnih na predstojećem summitu NATO-a u Ankari sljedećeg mjeseca, piše Politico.

Appathurai je istaknuo da Moskva postaje sve drskija. "Moskva je spremna riskirati živote naših građana", poručio je. Kao primjer naveo je napad u prosincu 2025. u Poljskoj, gdje su brisači vjetroelektrana i solarnih elektrana (više od 30 objekata), velika toplana i elektrana koja opslužuje gotovo pola milijuna ljudi bili meta sabotaže. Nedavno su NATO-ovi zrakoplovi oborili dron koji je ušao u latvijski zračni prostor. Prošli mjesec Savez je sklopio partnerstva s vodećim kibernetičkim tvrtkama, Microsoftom, Palo Alto Networksom i ESET-om radi bolje zaštite svojih mreža. Nakon niza sumnjivih napada na podmorske kabele u Baltičkom moru, NATO je prošle godine poslao ratne brodove i zrakoplove u regiju.

NATO sve dublje ulazi i u energetski sektor. Dijeli obavještajne podatke s naftnim i plinskim tvrtkama, a senzori s njihovih objekata povezuju se izravno s vojnim sjedištima. "Već priključujemo njihove senzore u naša vojna sjedišta, zajedno vježbamo i dogovaramo dugoročne planove u vezi s njihovom sigurnošću", rekao je Appathurai.

Ista se logika primjenjuje i na podatkovne centre. Savez surađuje s velikim američkim pružateljima usluga u oblaku kako bi zaštitio kritičnu digitalnu infrastrukturu, istodobno gradeći vlastitu sigurnu i odvojenu mrežu u oblaku.

Hibridno ratovanje obuhvaća širok spektar aktivnosti koje ne prelaze prag otvorenog rata: kibernetičke napade, online utjecaj, sabotaže, prekide podmorskih kabela, ometanje navigacije, pa čak i instrumentalizaciju migranata. Godinama se NATO i zapadne vlade uglavnom oslanjale na odvraćanje. No, ponovljeni incidenti pokazali su da to više nije dovoljno, pa se prelazi na aktivnije mjere. "Ako se u Nizozemskoj dogodi jedno iskakanje vlaka iz tračnica ili jedno podmetanje požara u tvornici, to bi mogao biti samo podmetanje požara ili iskakanje iz tračnica. Ali ako vidite sedam, a svi su povezani s podrškom Ukrajini, onda znate tko stoji iza toga", objasnio je

Nova hibridna strategija omogućit će NATO-u i privatnim partnerima da sagledaju cjelokupnu sliku hibridnih aktivnosti umjesto da reagiraju na svaku krizu zasebno. Ova promjena pristupa predstavlja značajan zaokret u načinu na koji Savez doživljava i odgovara na ruske prijetnje ispod praga konvencionalnog rata.