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NAPADI NE JENJAVAJU

NATO sklopio 'novi savez', ima jedan cilj: 'Neće se zaustaviti, bez obzira na ono što se događa u Ukrajini'

"Freedom Shield 2026" · Exercise by the 45th Tank Brigade, Lithuania
Foto: Kay Nietfeld/DPA
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
15.06.2026.
u 10:15

NATO nastoji prekinuti ruske hibridne napade prije nego što stignu, dovodeći privatne tvrtke i vojnu imovinu kako bi se suprotstavio svemu, od sabotaže do upada dronovima, rekao je ključni strateg saveza.

NATO nastoji prekinuti ruske hibridne napade prije nego što uopće dosegnu svoj cilj koristeći vojnu imovinu za borbu protiv sabotaža, upada dronova, kibernetičkih napada i drugih hibridnih prijetnji, izjavio je ključni strateg Saveza. "Cilj je prestati igrati se igre udari krticu", rekao je u ekskluzivnom intervjuu za Politico James Appathurai, zamjenik pomoćnika glavnog tajnika NATO-a za inovacije, hibridne i kibernetičke sustave. On upozorava da ruska hibridna kampanja ne jenjava. "Ruska hibridna kampanja je značajna, raste i neće se zaustaviti, bez obzira na to što se događa u Ukrajini", kazao je. 

Europa se već godinama suočava s valom kibernetičkih napada, kampanjama dezinformiranja, sabotažama i poremećajima infrastrukture, što zapadni sigurnosni dužnosnici pripisuju koordiniranoj ruskoj strategiji hibridnog ratovanja. Nedavni incidenti, upadi dronova na istočnu granicu Europe i sustavno ometanje GPS signala potaknuli su europske vlade na snažniji odgovor. NATO je prošle godine usvojio novu hibridnu strategiju koja uključuje široka partnerstva s privatnim sektorom.

Savez sada surađuje s kibernetičkim tvrtkama, pružateljima komunalnih usluga i energetskim kompanijama kako bi unaprijedio praćenje i brzu reakciju na hibridne prijetnje. Ova tema bit će jedna od ključnih na predstojećem summitu NATO-a u Ankari sljedećeg mjeseca, piše Politico.

Appathurai je istaknuo da Moskva postaje sve drskija. "Moskva je spremna riskirati živote naših građana", poručio je. Kao primjer naveo je napad u prosincu 2025. u Poljskoj, gdje su brisači vjetroelektrana i solarnih elektrana (više od 30 objekata), velika toplana i elektrana koja opslužuje gotovo pola milijuna ljudi bili meta sabotaže. Nedavno su NATO-ovi zrakoplovi oborili dron koji je ušao u latvijski zračni prostor. Prošli mjesec Savez je sklopio partnerstva s vodećim kibernetičkim tvrtkama, Microsoftom, Palo Alto Networksom i ESET-om radi bolje zaštite svojih mreža. Nakon niza sumnjivih napada na podmorske kabele u Baltičkom moru, NATO je prošle godine poslao ratne brodove i zrakoplove u regiju. 

NATO sve dublje ulazi i u energetski sektor. Dijeli obavještajne podatke s naftnim i plinskim tvrtkama, a senzori s njihovih objekata povezuju se izravno s vojnim sjedištima. "Već priključujemo njihove senzore u naša vojna sjedišta, zajedno vježbamo i dogovaramo dugoročne planove u vezi s njihovom sigurnošću", rekao je Appathurai.

Ista se logika primjenjuje i na podatkovne centre. Savez surađuje s velikim američkim pružateljima usluga u oblaku kako bi zaštitio kritičnu digitalnu infrastrukturu, istodobno gradeći vlastitu sigurnu i odvojenu mrežu u oblaku.

Hibridno ratovanje obuhvaća širok spektar aktivnosti koje ne prelaze prag otvorenog rata: kibernetičke napade, online utjecaj, sabotaže, prekide podmorskih kabela, ometanje navigacije, pa čak i instrumentalizaciju migranata. Godinama se NATO i zapadne vlade uglavnom oslanjale na odvraćanje. No, ponovljeni incidenti pokazali su da to više nije dovoljno, pa se prelazi na aktivnije mjere. "Ako se u Nizozemskoj dogodi jedno iskakanje vlaka iz tračnica ili jedno podmetanje požara u tvornici, to bi mogao biti samo podmetanje požara ili iskakanje iz tračnica. Ali ako vidite sedam, a svi su povezani s podrškom Ukrajini, onda znate tko stoji iza toga", objasnio je

Nova hibridna strategija omogućit će NATO-u i privatnim partnerima da sagledaju cjelokupnu sliku hibridnih aktivnosti umjesto da reagiraju na svaku krizu zasebno. Ova promjena pristupa predstavlja značajan zaokret u načinu na koji Savez doživljava i odgovara na ruske prijetnje ispod praga konvencionalnog rata.
Ključne riječi
Hibridno ratovanje kibernetički napad NATO

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