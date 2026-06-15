Prvi smrtonosni napad nakon objave o postignutom sporazumu: Iran dronom pogodio automobil u Libanonu

Izraelski dron pogodio je automobil u južnom Libanonu ubivši vozača, izvijestili su u ponedjeljak libanonski sigurnosni izvori i državni mediji, u prvom prijavljenom smrtonosnom izraelskom napadu na Libanon od objave da su SAD i Iran postigli sporazum o kraju rata.

Libanon je pretrpio najsmrtonosnije posljedice sukoba između SAD-a i Irana, s gotovo 3800 ubijenih i oko 1,2 milijuna ljudi koji su raseljeni zbog izraelske ofenzive protiv skupine Hezbolah koju podržava Iran, a koja je 2. ožujka otvorila vatru na Izrael u znak podrške Teheranu.

Pakistan, ključni posrednik između Teherana i Washingtona, objavio je da je u ponedjeljak rano ujutro po lokalnom vremenu postignut sporazum kojim se poziva na "trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim bojištima, uključujući i Libanon". U južnom Libanonu, općinska vijeća pozvala su stanovnike da odgode povratak kući. Izraelske zračne snage ondje su u zadnja tri mjeseca teško bombardirale neke gradove, a drugi bliže granici još uvijek su pod okupacijom izraelske vojske.

Benjamin Netanyahu računao je da će rat koji vodi zajedno s Donaldom Trumpom srušiti iransko vjersko vodstvo i ojačati njegov položaj uoči domaćih izbora kao arhitekta američko-izraelskog saveza koji bi preoblikovao Bliski istok. Umjesto toga, najdugovječniji izraelski premijer sve se više razilazi od Trumpa dok američki predsjednik pokušava izaći iz rata, dok ciljevi nijednog od njih nisu ostvareni, a izraelske vojne operacije i dalje su vezane uz Libanon.

Izraelski ministar obrane Israel Katz, čija zemlja nije stranka sporazuma između SAD-a i Irana, rekao je da se Izrael neće povući iz sigurnosnih zona u južnom Libanonu, Gazi i Siriji te da će uzvratiti ako Iran napadne Izrael zbog događaja u Libanonu. Katz je rekao da će sigurnosna zona na jugu Libanona biti očišćena od lokalnog stanovništva i "sve terorističke infrastrukture, uključujući kuće u pograničnim selima", aludirajući na Hezbolah. Izraelska vojska tjednima uništava sela u južnom Libanonu, tvrdeći da djeluje protiv militanata Hezbolaha smještenih u civilnim područjima pretežno šijitske muslimanske regije. Stotine tisuća libanonskih šijita sklonilo se u drugim dijelovima zemlje.