VIDEO Ruski vojni zrakoplov srušio se u blizini Ukrajine, najmanje 65 mrtvih

RIA je prenijela izjavu ministarstva obrane da je u zrakoplovu bilo 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika, zajedno sa šest članova posade i još tri osobe u pratnji, kada se srušio. Ukupno je trebalo biti, prema ruskim izvorima, razmjenjeno 192 zarobljenika. Te tvrdnje nije moguće neovisno provjeriti.

Objavljena snimka na telegram kanalima prikazuje tragove eksplozije tipične za protuzračno oružje, nakon čega avion gubi kontrolu i strmoglavljuje se na tlo gdje eksplodira u golemoj vatrenoj kugli.

VIDEO Snimka pada ruskog iljušina u kojem su izgleda bili ukrajinski zarobljenici

Regija Belgorod, koja graniči s Ukrajinom , bila je pod čestim napadima Ukrajine posljednjih mjeseci, uključujući prosinački raketni napad u kojem je poginulo 25 ljudi.

Izvori u oružanim snagama pojedinih ukrajinskih medija, poput Ukrajinske pravde, potvrdili su obaranje letjelice rekavši im da je "to bio njihov posao". Izvori u ukrajinskom Glavnom stožeru izjavili su da je avion prevozio protuzračne rakete S-300 kojima ruski agresori iz tog područja gađaju harkivsku regiju.

⚡️ Russian military transport plane Il-76 allegedly crashes in Belgorod region, Russian media says.



According to some reports of Russian media, all 63 people on board died pic.twitter.com/qcP3fQI9M6