'Ove tri zemlje žele biti globalne sile. One uzrokuju brojne sukobe i ratove u posljednje dvije godine'

Rat u Ukrajini ne jenjava. U najnovijem masovnom ruskom zračnom napadu ubijeno je najmanje pet osoba, a ranjeno 50-ak ljudi. Poljska je, zbog aktivnosti ruskog ratnog zrakoplovstva u Ukrajini, podignula borbene avione.

I dok je NATO priopćio da ne vidi neposrednu vojnu prijetnju Rusije bilo kojoj članici Saveza, ali da nastavlja s osiguravanjem teritorija od prijetnje najvećom vježbom u nekoliko desetljeća, Europa sve više razmišlja o uvođenju obveznog vojnog roka. Ukrajina pak strahuje od pada potpore Zapada, nakon dvije godine sukoba koji su iscrpili javno mnijenje i s približavanjem europskih izbora u lipnju i američkih u studenom.

Vojni analitičar Marinko Ogorec kaže za HRT da je vrlo teško prognozirati do kada će rat u Ukrajini trajati, a za današnji napad Rusije na Ukrajinu kaže da je to osveta zbog Donjecka. - Ne samo to već i pokušaj da se ukrajinska protuzračna obrana iscrpi, stanovništvo dodatno terorizira, da su u njega unese strah i nemir i da se iscrpljuje njihova infrastruktura - rekao je.

Geopolitički analitičar Gordan Akrap smatra da postoje brojni pokazatelji da se spremaju ozbiljne stvari i da Rusima ne bi trebalo biti lako. - Naime, kad pogledate, vidite da je Ruska crnomorska flota daleko pomaknuta od Krima, ne samo od onog područja Ukrajine, odakle su oni dolazili i napadali ukrajinske postrojbe u napadnim djelovanjima. Ruska logistika prema Hersonu i prema Zaporižju je pod izuzetnim snažnim djelovanjima ukrajinskih oružanih snaga. Uništenje ruskog AWACS-a. To nije bezazlena igra. S druge strane, vidi se da pripadnici specijalnih postrojbi ukrajinskih oružanih snaga jako dobro funkcioniraju, prema tome može se svašta očekivati - napomenuo je.

- S druge strane, informacije koje objavljuju se po Europi, u europskim medijima, gdje se govori kako je u Ukrajini stanje loše, dok se s druge strane ignorira nedavna izjava koju su vodeći Republikanci u Kongresu i Senatu dali, gdje su kritizirali administraciju predsjednika Bidena, ne zato što pomaže Ukrajini, nego zato što ne daje dovoljno i ono oružje koje će donijeti prevagu. Prema tome, nema govora o tome da će Sjedinjene Američke Države i Europa ostaviti Ukrajinu, pitanje je jedino vremena kad će Ukrajina dobiti ona sredstva kojima može preokrenuti stanje na bojišnici u potpunosti u svoju korist - nastavio je u HRT-ovoj emisiji "Otvoreno".

Kad je riječ o naoružavanju Europe, Akrap je rekao kako se Europa mora vratiti u poziciju prije ruske agresije na Ukrajinu.



- Nedostatak oružja i proizvodnih kapaciteta u zemljama saveznicima NATO saveza nadomješta se proizvodnjom u zemljama koje su na neki način povezane s NATO savezom. Uzmimo primjer Srbije. Srbija sve što proizvede ide za Ukrajinu. To je javna tajna i Srbija može to negirati koliko hoće, ali to je tako. Europa je shvatila da je došao kraj vremenu mira pod svaku cijenu i da je ruska politika agresivna politika i da je vrijeme u kojem se nalazimo sukob sila koje žele na lokalnoj razini biti regionalne sile, a regionalne žele biti globalne sile - Rusija, Kina, Iran. To su sile koje uzrokuju brojne sukobe i ratove u posljednje dvije godine. Mi još ne znamo gdje će sve Iran otvoriti samostalno ili kao proxy od Rusije, nova ratna žarišta - rekao je istaknuvši da Europa mora biti sprema suočiti se sa novim izazovima.

Estonija, Latvija i Litva odlučile su izgraditi baltičku liniju obrane - 600 bunkera. Ogorec kaže kako te zemlje imaju ružno iskustvo još iz vremena Sovjetskog saveza, te da su kao male zemlje u strahu od velikog susjeda.

- Ali trebalo bi shvatiti da Rusija bez obzira na imperijalnu politiku koju provodi nije zemlja koja će suludo jurnuti u sukob sa znatno jačim protivnikom kao što je NATO, jer NATO ima daleko moćnije snage nego Rusija i nisam siguran da bi se Rusija usudila ući u sukob s NATO-om. Ali ako bi se to dogodilo, to bi preraslo u nuklearni sukob, 3 svjetski rat. Treba stati na loptu. Treba biti ozbiljan jer je situacija ozbiljna, ali nije panična. Najgora stvar koja se može dogoditi je širiti ratnu psihozu i strah kada nije potrebno - istaknuo je.

