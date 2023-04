Ruski vojni bloger poginuo u eksploziji u kafiću, više ranjenih

U eksploziji u kafiću u Sankt Peterburgu poginuo je istaknuti ruski vojni bloger Vladlen Tatarski, potvrdilo je rusko Ministarstvo unutarnjih poslova. Najmanje 16 osoba ozlijeđeno je u eksploziji u kafiću Street Bar, kaže policija.

Videosnimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju eksploziju i ozlijeđene ljude na ulici. Nije jasno tko je odgovoran za eksploziju, navodi BBC.

Vladlen Tatarski (pravim imenom Maxim Fomin) bio je glasni pristaša ruskog rata u Ukrajini, Izvještavao je s bojišnice u Ukrajini, a postao je poznat prošle godine nakon što je objavio video snimljen unutar Kremlja u kojem je rekao "Pobijedit ćemo sve, ubit ćemo sve, opljačkat ćemo sve koliko bude potrebno. Baš kako nam se sviđa."

St. Petersburg, explosion in the Streetbar cafе during an event dedicated to the pro-russian military blogger Vladlen Tatatrsky.



Vladlen Tatarsky died, 15 injured.



April 2, 2023.#russiaonfire pic.twitter.com/TRUP93s5Xp