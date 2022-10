Ruski veleposlanik: Vojna pomoć SAD-a povećava opasnost od sukoba, mi to vidimo kao izravnu prijetnju

Ukrajinske snage nastavljaju brzo napredovanje u regiji Herson i Donjeck. Energoatom bi mogao ponovno pokrenuti nuklearnu elektranu Zaporižja.

Tijek događaja:

8:17 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je niz slika na društvenim mrežama iz nedavno oslobođenog Lymana, uz poruku: "Naš Lyman poslije okupatora. Ovdje su uništene sve osnove života. To rade posvuda na teritorijima koje zarobe. To se može zaustaviti samo na jedan način: što prije osloboditi Ukrajinu, život, čovječanstvo, pravo i istinu".

Our Lyman after the occupier… All basics of life have been destroyed here. They are doing so everywhere in the territories they seize. This can be stopped in 1 way only: liberate Ukraine, life, humanity, law and truth as soon as possible. pic.twitter.com/WInSrmQxsA