Objavljene karte: Ukrajinske snage ostvaruju značajne uspjehe u vraćanju teritorija

Institut za ratne studije (ISW) objavio je da su ukrajinske snage nastavile ostvarivati ​​značajne uspjehe u Hersonskoj oblasti, dok su istovremeno nastavile napredovanje u Harkivskoj i Luhanskoj oblasti.

- Ukrajinske snage su oslobodile nekoliko naselja na istočnoj obali rijeke Inhulec duž autoceste T2207, prisilivši ruske snage da se povuku prema jugu prema Hersonu. Ukrajinske snage također su nastavile napredovati na jugu duž rijeke Dnjepar i autoceste T0403, tjerajući Ruse južno od granice oblasti Herson-Dnjepropetrovsk prema području Berislav.

Ukrajinske snage također su nastavile napredovati istočno od rijeke Oskil u Harkivskoj oblasti, a ruski izvori tvrde da se vode borbe u blizini autoceste R66 Svatove-Kreminna - objavio je Institut.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je ukrajinska vojska ostvarila velik i brz napredak u borbi protiv ruskih snaga te da je u proteklih tjedan dana oslobodila desetke gradova na jugu i istoku zemlje.

"Samo ovoga tjedna, nakon ruskoga pseudo-referenduma, deseci naselja su oslobođeni. Sva se ona nalaze na području Hersona, Harkova, Luhanska i Donjecka", rekao je Zelenski u utorak navečer.

In the past five days, Ukrainian forces have liberated more than 1000 square kilometers of occupied territory in southern Ukraine, maps from @criticalthreats and @TheStudyofWar show. pic.twitter.com/uNkmLYnSEu — Brady Africk (@bradyafr) October 5, 2022

Prošloga mjeseca održani su referendumi o pridruživanju četiriju regija Rusiji, a Moskva je rezultate glasovanja iskoristila kao temelj za pripajanje regija Donjeck, Luhansk, Herson i Zaporižja. Zapad je referendum osudio kao namješten.

Zelenski je u obraćanju naveo da je oslobođeno osam malih gradova na jugu zemlje, a u videu ukrajinskoga ministarstva obrane prikazana je ukrajinska zastava podignuta Davidivu Bridu, jednome od tih mjesta na području Hersona.

Maps from @criticalthreats and @TheStudyofWar show the large swath of occupied territory that Ukraine has liberated in the past month. pic.twitter.com/QyFkjFRvgS — Brady Africk (@bradyafr) October 4, 2022

Ukrajinske snage u ponedjeljak su ponovno zauzele nekoliko sela u napredovanju duž strateški važne rijeke Dnipro, rekli su ukrajinski dužnosnici i čelnik toga područja kojega podupire Rusija.

Na istoku zemlje ukrajinske su snage proširile ofenzivu nakon zauzimanja glavnoga ruskog uporišta na sjeveru Donjecka, grada Limana, nekoliko sati nakon što je Putin prošloga tjedna proglasio pripajanje te pokrajine Rusiji.

