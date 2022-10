Rusi granatirali Zaporižje: 'Ispalili su sedam raketa, spasioci traže ljude pod ruševinama'

Predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da će Rusija stabilizirati situaciju u četiri ukrajinske regije koje je nedavno anektirala, čime je neizravno priznao izazove s kojima se suočava Rusija kako bi zadržala kontrolu. Ukrajinske snage oslobodile su još tri mjesta u južnoj regiji Herson.

Tijek događaja:

8:06 - Dvije osobe su poginule nakon što su navodno Rusi granatirali jugoistočni ukrajinski grad Zaporižja u ranim jutarnjim satima u četvrtak. Regionalni guverner, Oleksandr Starukh, rekao je da je potvrđeno da je jedna žena umrla u napadu, dok je druga osoba umrla u vozilu hitne pomoći.

"Najmanje 5 ljudi je ispod ruševina", napisao je Starukh u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram u četvrtak ujutro.

“Mnogi su ljudi spašeni. Među njima je i trogodišnja djevojčica, dijete je udomljeno. Na mjestu događaja je u tijeku spasilačka akcija”, dodao je.

Nastavlja se izvlačenje ljudi sipod ruševina.

