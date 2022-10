Proruski zamjenik čelnika u Hersonu poručio Ukrajincima: 'Ako se povlačimo, to znači da napredujemo'

Zamjenik čelnika postavljenog od strane Rusije u ukrajinskoj regiji Herson Kiril Stremousov zanijekao je glasine da je napustio regiju, nakon što su to objavili ukrajinski mediji u utorak.

''Svi smo mi na prvoj crti, ne idemo nikamo i održavamo visok moral među stanovnicima regije Herson- Rekli su da sam negdje otišao, u Voronjež, ili u Moskvu, da sam pobjegao. Ne bježim, ostajem u svojoj domovini, Hersonu'', kazao je na ruskoj državnoj televiziji Rusija 1, prenosi Tass.

Na komentar novinarke da Ukrajina bilježi velike uspjehe u regiji, Stremousov je odgovorio:

''Zelenski je kazao kako su vratili selo ili dva, ali na štetu ljudskih života u toj regiji. Što se tiče tih njegovih protuofenziva, praksa je pokazala kako one sve završavaju s ljudskim posljedicama onih koji su u ofenzivi, tako da se ne brinemo'', poručio je.

“When we retreat, we are advancing.”



Kremlin collaborator Kirill Stremousov desperately tries to put a positive spin on the latest Russian collapse - this time on the Kherson front pic.twitter.com/veObFjWW23