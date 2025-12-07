Godinu dana nakon tektonskog loma ovo je zemlja u kojoj se povijest prelama kroz slojeve boli, straha, osvete...

Dana 8. prosinca 2024. godine, nakon 13 godina krvavog rata, pao je režim Bashara al-Assada. Sirija, godinu dana nakon tog povijesnog sloma, izgleda kao zemlja u kojoj se povijest prelama kroz slojeve boli, straha, osvete i krhkog, neizvjesnog mira. Tektonski lom koji je srušio višedesetljetnu alavitsku vladavinu otvorio je prostor silama koje su desetljećima bile potisnute – i silama koje su strpljivo čekale trenutak da izađu na površinu. Kad je Assadova država kolabirala, nije se urušio samo režim, nego i krhki balans religijskih zajednica koje su desetljećima živjele u stanju kontroliranog rivalstva. Iz tog vakuuma izronili su najopasniji demoni sirijskog rata: sektaški obračuni, etničke milicije, lokalni ratni lideri, strani pokrovitelji i beskrajne borbe za teritorij.

Najkrvavije posljedice toga osjetile su manjinske zajednice – kršćani, Druzi i alaviti. Bez državnog aparata koji ih je, makar selektivno, štitio od ekstremističkog nasilja, preko noći su postali mete osvete, čistki i fundamentalističkog fanatizma. U mnogim miješanim područjima masakri su se događali u valovima, kao da su se potisnute mržnje, nataložene desetljećima, odjednom otvorile poput razlivenog požara koji nitko više nije mogao zaustaviti. Kršćanske zajednice, već uništene u velikoj mjeri, u ranijim fazama rata, doživjele su egzodus bez presedana: sela su spaljena, crkve razorene, a tisuće ljudi ubijeno, oteto ili nestalo. Druzi su, razapeti između svoje tradicionalne lojalnosti državi i potrebe da očuvaju neutralnost, postali mete radikalnih sunitskih skupina koje su ih optuživale za suradnju s “otpadničkim režimom”. Alaviti, dotad kičma Assadove moći, našli su se na udaru brutalne odmazde u područjima gdje su njihove obitelji živjele generacijama. U dijelovima Jabal al-Akrada i oko Latakije zabilježeni su najgori zločini, u kojima su čitave obitelji ubijene isključivo zbog svoje vjerske pripadnosti.

Na ruševinama Sirije formirala se nova karta zemlje – karta koja više podsjeća na mozaik odvojenih entiteta nego na jedinstvenu državu. Kurdi su, uz podršku dijela Zapada, konsolidirali svoju široku autonomnu regiju na sjeveru i istoku, povezujući kantone koji su godinama funkcionirali poluneovisno. Njihov projekt “demokratskog konfederalizma” sada pokušava evoluirati u jasnu proto-državnu strukturu, iako su pod stalnim pritiscima Turske i arapskih frakcija koje ih optužuju za separatizam. Druzi su se povukli u teško probojnu enklavu oko Suweide, oslanjajući se na lokalne sigurnosne formacije, starješine i pregovore s Jordanom i plemenskim savezima na jugu. Alaviti su se, duboko traumatizirani padom režima i razaranjem priobalnih pokrajina, konsolidirali u obrambenom pojasu Latakije i Tartusa, pod patronatom ostataka starog aparata, preživjelih lojalističkih milicija i diskretne, ali snažne zaštite Irana. U takvoj, fragmentiranoj i krvavim iskustvima obilježenoj državi međunarodna zajednica počela je tražiti figuru koja bi mogla ponuditi barem privid stabilnosti. Tako se na političku scenu uzdigao Ahmed al-Sharaa – jedan od najkontroverznijih ljudi suvremene povijesti Sirije. Notorni terorist, osnivač Hayat Tahrir al-Shama – ogranka Al-Qaide u Siriji – i čovjek čije je ratno ime Abu Mohammed al-Julani godinama izazivalo strah, povezuje se s odgovornošću za smrt desetaka tisuća ljudi u najkrvavijim godinama sukoba. Sjedinjene Američke Države raspisale su za njim tjeralicu od 10 milijuna dolara, a njegove metode borbe – javna smaknuća, tajna zatvaranja, politička likvidiranja protivnika i kontrola teritorija putem terora – postale su sinonim brutalnosti sirijskog rata.

Ipak, kada se Assadov režim srušio, a Sirija se raspala na zone moći, al-Sharaa je iskoristio jedinu prednost koju je imao: kontrolu nad najvećim militantnim savezom na terenu, sposobnost pregovaranja s radikalnim frakcijama kojima Zapad i regionalne sile nisu mogle pristupiti te iznimno razgranatu mrežu utjecaja u sjeverozapadnom dijelu zemlje. Zapad, suočen s mogućnošću potpunog kolapsa i širenja ekstremizma na sve strane, procijenio od strane zapada i SAD-A je da bez al-Sharaa neće biti ni primirja, ni nekakvog poretka, ni minimalne kontrole nad militantnim grupama. Naposljetku je pokazalo pogrešnom procijenim.

U godini dana prošao je gotovo nevjerojatnu transformaciju – od najtraženijeg terorista na Bliskom istoku do političara kojeg Washington, Bruxelles i Pariz nazivaju “pragmatičnim” i “ključnim za stabilizaciju Sirije”. Ironija te promjene izaziva nelagodu i cinizam: čovjek koji je godinama bio simbol radikalizma i nasilja postao je predsjednik koji govori o miru, pomirenju, obnovi Sirije i zaštiti manjina. Al-Sharaa je vješto preuzeo narativ o tranziciji, govorio o potrebi za “novim društvenim ugovorom”, poslao borce da zaštite neke kršćanske enklave od daljnjih napada i otvorio politički kanal prema Kurdskoj autonomnoj administraciji. Međutim, na terenu se malo toga bitno promijenilo: njegovi ljudi i dalje kontroliraju ključne sigurnosne strukture, milicije ostaju snažne, a njegova vlast počiva na krhkom kompromisu između sile, straha, dogovora i međunarodnih interesa.

Sirija godinu dana nakon Assadova pada ostaje zemlja bez pobjednika, rastrgana na autonomne zone, iscrpljena, razorena do temelja, i okovana traumama koje će obilježiti generacije. Novi predsjednik možda uživa naklonost Zapada, no u očima milijuna Sirijaca ostaje figura duboke kontradikcije – dokaz da se u svijetu razorenom ratom moral lako gubi, a pragmatizam postaje jedina valuta političkog preživljavanja. Sirija je otišla predaleko da bi se brzo oporavila, i predaleko da bi ponovno izdržala još jednu iluziju stabilnosti. Pred njom je nova, neizvjesna faza, daleko od stvarnog mira, ali dovoljno stabilna da se odgodi potpuni raspad države.