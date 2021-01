Ruski običaj: Povijest i tajne novogodišnjeg predsjedničkog obraćanja

Novogodišnje obraćanje predsjednika je integralni dio ruske proslave Nove godine. To je običaj koji datira iz sovjetskih vremena, a sve je počelo govorom Mihaila Kalinjina, predsjednika Centralnog izvršnog komiteta Sovjetskog Saveza.

Naime, on je 31. prosinca 1935. godine održao govor na radiju koji je, međutim, emitiran samo polarnim istraživačima. Tek je naredni Kalinjinov govor održan 31. prosinca 1941. godine bio upućen svim sovjetskim građanima i posvećen aktualnim ratnim događanjima. Kalinjin je ovaj običaj nastavio sve do svoje smrti 1946. godine, piše Russia Beyond.

Prvo televizijsko novogodišnje obraćanje sovjetskim građanima izgovorio je generalni sekretar Leonid Brežnjev. On se za Novu godinu prvi put obratio narodu 1970. godine, ali ne onako kako smo danas navikli. Brežnjevljev govor bio je više nalik na detaljan godišnji izvještaj nego na čestitku. Krajem 70-ih godina zbog Brežnjevljeve bolesti Novu godinu je čestitao popularni spiker Igor Kirilov. Kasnije se ni Jurij Andropov ni Konstantin Černjenko nisu pojaviljivali na televiziji s novogodišnjim čestitkama

Sve je promijenio generalni sekretar Mihail Gorbačov 1985. godine koji se osobno obratio naciji. No njegovi su novogodišnji govori od 1986. do 1988. bili prilično neobični. Gorbačov je zamijenio mjesta s Ronaldom Reaganom, pa se sovjetski lider obraćao američkoj naciji, a predsjednik Amerike građanima Sovjetskog Saveza. Bio je to način da se simbolično obilježi kraj hladnog rata.

Jelcin, koji je iduće godine službeno postao predsjednik, nastao je tradiciju obraćanja na Novu godinu. Sve do 1999. godine kad se obratio narodu u podne. Tad im je čestitao Novu godinu i najavio svoje povlačenje s dužnosti i priznao da je to bila teška odluka. Uobičajeno obraćanje uslijedilo u nešto prije ponoći 31. prosinca.

Ponovo je prikazan Jeljcinov govor o ostavci, a zatim emitiran govor Jeljcinovog nasljednika Vladimira Putina.

Putinova era

Javna je tajna da se govor snima unaprijed, Rusija ima jedanaest vremenskih zona, pa je tako jedino izvedivo. Točan datum snimanja ovisi o vremenskim uvjetima i predsjednikovim obavezama. Sat ranije dresirani sokolovi rastjeruju sve gavranove koji naseljavaju Kremlj kako svojim graktanjem ne bi zaglušili govor.

Pripreme počinju prije predsjednikovog dolaska. Filmska ekipa raspoređuje opremu u prisustvu predsjednikovog glasnogovornika koji sudjeluje u maloj probi. Predsjednik stiže tek kada je sve spremno. Obično mu je potrebno nekoliko pokušaja za savršenu snimku. Ali nema potrebe da govor uči napamet, jer mu se tekst prikazuje na teleprompteru. Čitavo snimanje traje oko 20 minuta.

U novogodišnjem obraćanju predsjednik često sumira čitavu godinu, govori o napretku koji je zemlja postigla. Za razliku od svojih prethodnika, Putin i Medvedev uvijek napuštaju kabinet radi snimanja govora. Putin obično govori na Ivanovskom trgu unutar Kremlja. Tu se koristi različita pozadina: ponekad vidimo Kremaljski dvorac i Trojicku kulu kao 2001.-2007. ili Senat Kremlja i Spasku kulu, kao posljednjih godina.

Putin je ponekad ipak mijenjao lokaciju. Naime, 2013. godine obraćanje je čak snimljeno u drugom gradu. Predsjednik je otišao u Habarovsk (6140 kilometara od Moskve) kako bi podržao ljude na Dalekom istoku koji su u jesen te godine preživjeli katastrofalne poplave i za vrijeme novogodišnje proslave u Gradskom kulturnom centru snimio novogodišnje obraćanje. Razlog je bio u tome što su se u Volgogradu 29. i 30. prosinca dogodila dva teroristička napada u kojima je stradalo 34 ljudi, a prvobitno obraćanje je snimljeno prije toga. Odlučeno je da se u novom obraćanju spomenu i poplave i teroristički napadi, piše Russia Beyond.

Još jedna promjena lokacije dogodila se 2014. godine kada je Spaska kula renovirana. Putin se tada obratio s galerije katedrale Krista Spasitelja. U pozadini se pružao pogled na čitav Kremlj i okolinu. Procijenjeno je da je obraćanje Vladimira Putina na Prvom kanalu 2018. godine gledalo 15,1% gledatelja. Tada je predsjednički govor postao najgledaniji program ikada na ruskoj televiziji. Za mnoge u Rusiji to je i dalje neodvojivi dio novogodišnje noći.