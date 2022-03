Ruski državni tužitelj: 'Facebook je teroristička organizacija'

Platforme koje obuhvaća Meta (ponajprije Facebook) dopuštat će pozive na nasilje protiv ruske vojske koja napada Ukrajinu te one povezane s time. Priopćio je to jučer Reuters pozivajući se na interne poruke u e-mailu koji su novinari dobili na uvid.

To predstavlja promjenu u odnosu na dosadašnju politiku Facebooka i drugih platformi, odnosno na recentne promjene te politike. Prema ovim mailovima privremeno bi se dopuštali čak i pozivi na ubojstvo ruskog predsjednika Vladimira Putina te bjeloruskog mu kolege Aleksandera Lukašenka. Ali se nikako ne bi dopuštali pozivi na nasilje protiv ruskih civila. I pisanje protiv Putina i Lukašenka mora sadržavati samo to i ne smije se pozivati na nasilje prema ratnim zarobljenicima. No prema ovim pravilima dopustilo bi se i veličanje kontroverznog bataljuna Azov, ali samo u granicama njegovih obrambenih aktivnosti u sklopu ukrajinske Nacionalne garde.

Odmah se oglasila i ruska ambasada u Washingtonu pozivajući američku administraciju da zaustavi "ekstremističke aktivnosti Mete".

"Korisnici Facebooka i Instagrama nisu dali vlasnicima ovih platformi pravo da odlučuju o kriterijima istine ili da nacije usmjeravaju jedne protiv drugih", kažu Rusi u svojem priopćenju.

Nakon ove vijesti ruski je državni tužitelj zatražio da se Meta proglasi "terorističkom organizacijom" te je od regulatora komunikacija Roskomnadzora zatraženo da se ograniči i pristup Instagramu. Vijest je u Kremlju izazvala nevjericu.

– Ne želimo vjerovati Reutersovu izvješću, preteško je u njega vjerovati. Nadamo se da to nije istina, jer ako jest, to znači da ćemo morati donijeti najodlučnije mjere da se okončaju aktivnosti ove tvrtke – rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Oglasio se i UN-ov Ured za ljudska prava rekavši da je ta promjena unutar platformi Mete 'zabrinjavajuća'.