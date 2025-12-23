'Jednostrano maltretiranje' Venezuele test američke moći u sve multipolariziranijem svijetu

Kina je jučer optužila Sjedinjene Države za ozbiljno kršenje međunarodnog prava, nakon što je SAD kod obale Venezuele presreo tanker za naftu koji je plovio prema Kini. Dok SAD zaoštrava pritisak na Venezuelu pomorskom blokadom i vojnim raspoređivanjem u Karipskom bazenu, međunarodna scena ulazi u novu fazu napetosti u kojoj se pažljivo mjeri svaka izjava velikih sila. Kina prvi put javno reagira oštrijom retorikom, dok Rusija reafirmira političku potporu Caracasu, a Venezuela tako ponovno postaje poligon globalnog odmjeravanja moći. Kina se usprotivila onome što je nazvala "jednostranim maltretiranjem" nakon što je Washington naredio blokadu tankera koji ulaze u naftom bogatu Venezuelu i izlaze iz nje, u trenutku kada SAD pojačava vojnu prisutnost u regiji. Venezuela ima pravo razvijati odnose s drugim zemljama, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian i dodao da se Kina protivi svim "jednostranim i nezakonitim" sankcijama.