Kina je jučer optužila Sjedinjene Države za ozbiljno kršenje međunarodnog prava, nakon što je SAD kod obale Venezuele presreo tanker za naftu koji je plovio prema Kini. Dok SAD zaoštrava pritisak na Venezuelu pomorskom blokadom i vojnim raspoređivanjem u Karipskom bazenu, međunarodna scena ulazi u novu fazu napetosti u kojoj se pažljivo mjeri svaka izjava velikih sila. Kina prvi put javno reagira oštrijom retorikom, dok Rusija reafirmira političku potporu Caracasu, a Venezuela tako ponovno postaje poligon globalnog odmjeravanja moći. Kina se usprotivila onome što je nazvala "jednostranim maltretiranjem" nakon što je Washington naredio blokadu tankera koji ulaze u naftom bogatu Venezuelu i izlaze iz nje, u trenutku kada SAD pojačava vojnu prisutnost u regiji. Venezuela ima pravo razvijati odnose s drugim zemljama, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian i dodao da se Kina protivi svim "jednostranim i nezakonitim" sankcijama.
'Jednostrano maltretiranje' Venezuele test američke moći u sve multipolariziranijem svijetu
Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da dopusti presretanje svih sankcioniranih brodova s naftom jasno pokazuje da Washington želi prekinuti ključne tokove prihoda Caracasa i srušiti venezuelsku vlast
vrijeme za napustiti un. ničemu ne služi, osim uhljebljivanju 'službenika', koji bi trebali predstavljati državu koja ih je tamo poslala, koja ih plaća, a oni postanu, zbog američkih zakona, državljani sad-a, i naravno da onda rade za nju, ameriku. kakvu korist imaju zemlje svojim članstvom u un-u, kad ih ovih par siledžija uvijek može mučiti, uništavati... kakvu korist je imala sirija kad su je napale horde divljaka uz pomoć zapadnih sponzora, ili palestinci... kakvu korist ima ukrajina? zašto se un ne oglasi, zašto eu šuti? nikakve sankcije, ni riječ prijekora... zbilja nakon toga mislite da eu ima obraz u svijetu?
Dolazi polako i njihov kraj. Kad se ukine dolar kao svjetska valuta, Big bang je ekspresan.
kao što je za svaku osudu ruska krvava agresija na Ukrajinu, istovjetnu osudu zaslužuje i eventualna USA agresija na Venezeulu! Mogu li rusofili napisati isto? Naravno da ne!