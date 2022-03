Biden najavio nove sankcije Rusiji: 'Putin je agresor, on mora platiti'

Američki predsjednik Joe Biden rekao je na konferenciji za medije da je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

- Rekao sam mu, kao i svaki put kad smo razgovarali, da Sjedinjene Države stoje uz ukrajinski narod. Dok Putin nastavlja svoj nemilosrdni napad, Sjedinjene Države, saveznici i partneri nastavljaju raditi kako bi pojačali ekonomske pritiske i dodatno izolirali Rusiju na globalnoj pozornici - rekao je Biden te najavio kako će SAD sa saveznicima u NATO-u i G7 poduzeti nekoliko novih koraka.

Naime, kako je ranije najavljeno, Rusiji će se ukinuti status "najpovoljnije nacije", odnosno prekinut će se trajni normalni trgovinski odnosi.

- Oznaka statusa znači da su dvije zemlje pristale međusobno trgovati pod najboljim mogućim uvjetima - kazao je te kao primjer tih uvjeta naveo niske carine.

- Putin je agresor, on mora platiti - kazao je te dodao kako će se sankcije uvesti za još više ruskih oligarha i njihovih obitelji. - Oni podržavaju Putina i kradu od ruskog naroda, a novac skrivaju u našim zemljama - navodi.

- Branit ćemo svaki dio teritorija NATO-a. Nećemo se boriti u ratu protiv Rusije u Ukrajini, no Putin nikada neće pobijediti - zaključio je Biden.

Na razgovor s Bidenom kratko se na Twitteru osvrnuo i Zelenski. On je, naime, istaknuo kako je razgovor bio sadržajan.

- Dogovorili smo daljnje korake za potporu ukrajinske obrane i povećanje sankcija Rusiji - naveo je Zelenski.

Had a substantive conversation with @POTUS. Gave him the assessment of the situation on the battlefield, informed about the crimes of Russia against the civilian population. We agreed on further steps to support the defense of Ukraine and increase sanctions against Russia.