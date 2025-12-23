Zelenski nakon pregovora sa Amerikancima: 'Nacrti za kraj rata su spremni'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da su Ukrajina i Sjedinjene Američke Države pripremile nekoliko nacrta dokumenata koji bi trebali poslužiti kao temelj za završetak rata s Rusijom. Riječ je o tekstovima koji obuhvaćaju sigurnosna jamstva, obnovu zemlje i politički okvir za okončanje sukoba, a o njima se proteklog vikenda razgovaralo u Miamiju s predstavnicima administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

“Rad je bio produktivan i nekoliko nacrta dokumenata je spremno. Točke su strukturirane tako da osiguraju stvarni kraj rata i spriječe treću rusku invaziju”, napisao je Zelenski u objavi na Telegramu, nakon što su ga o razgovorima izvijestili tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Rustem Umerov te načelnik Glavnog stožera Andrij Hnatov.

Zelenski je kasnije poručio kako su nacrti, prema njegovim riječima, “prilično čvrsti i dostojanstveni”, naglasivši da je sav mogući posao na početnim dokumentima završen. Potvrdio je da se okvir sastoji od 20 točaka, ali je otvoreno priznao da “nije sve savršeno” te da će pojedine odredbe ostati neprihvatljive i Kijevu i Moskvi. Razgovori u Miamiju uslijedili su nakon burne diplomatske faze koja je započela krajem studenoga, kada je u javnost procurio dokument od 28 točaka, izrađen od strane američkih dužnosnika uz konzultacije s Kremljom. Taj je prijedlog predviđao da Ukrajina odustane od članstva u NATO-u, smanji svoju vojsku i ustupi teritorije koje ruske snage do sada nisu uspjele zauzeti.

Objava tog dokumenta potaknula je hitnu reakciju Ukrajine i njezinih europskih saveznika, koji su krenuli u izradu alternativnog plana znatno manje povoljnog za Moskvu. Tako je nastao novi prijedlog od 20 točaka, koji je, prema navodima iz Kijeva, detaljno razrađen i raspravljen s američkom stranom tijekom vikenda. Iako i Washington i Kijev tvrde da je okvirni tekst uglavnom dovršen, s obje strane priznaje se da su ključna neslaganja i dalje prisutna te da je trajni prekid vatre još uvijek daleko. To je indirektno potvrdio i američki predsjednik Donald Trump, koji je u ponedjeljak u Floridi rekao tek da pregovori “idu u redu”, bez iznošenja detalja ili rokova.

Upozorenja stižu i iz samog Kijeva. Ukrajinski dužnosnici iza zatvorenih vrata ističu da bez jasnih, provedivih sigurnosnih jamstava i vjerodostojnih mehanizama odvraćanja svaki dogovor riskira brzo urušavanje, posebno dok Rusija nastavlja napade i odbija prijedloge čak i za privremeni, blagdanski prekid vatre.