Njemačka ekstremno desničarska stranka radi za Moskvu? Sigurnosne službe alarmirane

Zastupnici krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) suočavaju se s ozbiljnim optužbama da koriste parlamentarne ovlasti kako bi došli do osjetljivih sigurnosnih informacija koje bi mogle biti od interesa ruskim obavještajnim službama. U središtu kontroverze nalazi se Ringo Mühlmann, zastupnik AfD-a u parlamentu savezne pokrajine Tiringije, gdje je ta stranka trenutačno politički najjača. Koristeći pravo zastupnika na postavljanje parlamentarnih pitanja, Mühlmann je od regionalne vlade tražio detaljne podatke o vojnim transportima kroz Tiringiju, kao i informacije o sposobnostima policije za obranu od dronova, uključujući vrste tehničkih sustava i njihovu učinkovitost.

Takva pitanja izazvala su zabrinutost među političarima centra, koji upozoravaju da se time potencijalno izlažu podaci koje bi Rusija mogla iskoristiti u ratu protiv Ukrajine ili u okviru tzv. hibridnog ratovanja protiv Europe. Tiringijski ministar unutarnjih poslova Georg Maier izjavio je kako se stječe dojam da AfD pokazuje neuobičajeno snažan interes za kritičnu infrastrukturu i rad sigurnosnih službi, iako regionalni parlament nije nadležan za vanjsku i obrambenu politiku.

Kako piše Politico, AfD se istodobno politički zalaže za obnovu gospodarskih odnosa s Rusijom, ponovno uvođenje uvoza ruskog plina te obustavu vojne pomoći Ukrajini, što dodatno pojačava sumnje njihovih političkih protivnika. Neki zastupnici vladajućih stranaka stranku otvoreno optužuju da djeluje kao produžena ruka Moskve, što AfD odlučno odbacuje. Mühlmann i stranačko vodstvo tvrde da je riječ o legitimnim pitanjima postavljenima u interesu građana te naglašavaju da je odgovornost za zaštitu povjerljivih i klasificiranih podataka na ministrima koji odgovaraju na zastupničke upite, a ne na samim zastupnicima.

Prema navodima Politica, sigurnosni stručnjaci upozoravaju da problem ne leži nužno u pojedinačnim pitanjima, nego u njihovoj količini i međusobnoj povezanosti. Iz velikog broja upita, koji se naizgled čine tehničkima ili administrativnima, moguće je rekonstruirati širu sliku o vojnim rutama, sigurnosnim slabostima i isporukama pomoći Ukrajini.

Podaci koje prenosi Politico, pozivajući se na analizu časopisa Spiegel, pokazuju da je AfD od 2020. godine podnio više od 7.000 sigurnosno povezanih parlamentarnih pitanja, više nego bilo koja druga stranka u Njemačkoj. U Tiringiji AfD stoji iza gotovo 70 posto svih zastupničkih pitanja u aktualnom sazivu parlamenta, dok u Bundestagu čini više od 60 posto svih takvih upita. Stručnjaci upozoravaju da ovakva praksa nije nova te da AfD već godinama koristi parlamentarna pitanja kao alat političkog pritiska i prikupljanja informacija, što sve češće zabrinjava njemačke sigurnosne institucije.