Najveća objava Epsteinovih dokumenata dosad: Trump se više puta spominje, pojavilo se i pismo iz zatvora

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je novu veliku seriju dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom , koja obuhvaća gotovo 30 tisuća stranica, priopćeno je u utorak. Riječ je o materijalima koji su javnosti dostupni temeljem novog zakona o transparentnosti, usvojenog prošlog mjeseca u američkom Kongresu.

Iz Ministarstva pravosuđa poručuju kako dio objavljenih dokumenata sadrži “neutemeljene i senzacionalističke tvrdnje” o predsjedniku Donaldu Trumpu, koje su, kako navode, FBI-ju dostavljene neposredno uoči predsjedničkih izbora. Naglašavaju da su te tvrdnje lažne te da protiv Trumpa nije podignuta nikakva optužnica niti je optužen za bilo kakvo kazneno djelo povezano s Epsteinom. “Da su te tvrdnje imale i najmanju vjerodostojnost, već bi bile iskorištene protiv Trumpa”, poručilo je Ministarstvo pravosuđa.

Unatoč tome, dokumenti su objavljeni, kako tvrde iz Ministarstva, zbog obveze prema zakonu i transparentnosti. Među dokumentima se nalazi i rukom pisano pismo potpisano imenom ‘J. Epstein’, navodno poslano iz zatvora u kolovozu 2019. godine Larryju Nassaru, osuđenom seksualnom zlostavljaču i bivšem liječniku američke gimnastičke reprezentacije. U pismu se neizravno spominje tadašnji predsjednik SAD-a, uz vulgarne i uvredljive navode. Ministarstvo pravosuđa ne potvrđuje vjerodostojnost sadržaja pisma, a FBI je još 2020. zatražio grafološku analizu rukopisa, no rezultati te analize nikada nisu javno objavljeni. Također nije poznato zašto je pismo uopće poslano, s obzirom na to da zatvorski službenici imaju ovlasti pregledavati izlaznu poštu.

Prva serija Epsteinovih dokumenata objavljena je prošlog petka, no Ministarstvo pravosuđa tada se našlo na meti kritika, osobito demokrata u Kongresu, zbog opsežnih redakcija i činjenice da svi dokumenti nisu odmah objavljeni. Demokrati tvrde da se time pokušava prikriti informacije koje bi mogle biti politički osjetljive za Trumpa. Ministarstvo odgovara da dokumente objavljuje što je brže moguće, uz nužne zaštite privatnosti i zakonske obveze.

Dio dokumenata odnosi se i na zapise letova Epsteinovim privatnim zrakoplovom, u kojima se Donald Trump navodi kao putnik na najmanje osam letova između 1993. i 1996. godine. Na nekim od tih letova bila je prisutna i Ghislaine Maxwell, kasnije osuđena zbog trgovine maloljetnicima. Važno je naglasiti da samo pojavljivanje imena u dokumentima ne znači kaznenu odgovornost, što ističu i američke vlasti. Trump je ranije javno tvrdio da se s Epsteinom razišao sredinom 2000-ih te ga je opisivao kao “čudaka”, iako CNN u svojoj analizi navodi da su njihovi kontakti trajali dulje nego što Trump danas priznaje.

Dokumenti vezani uz Epsteina obuhvaćaju velik broj javnih i privatnih osoba, no američke vlasti upozoravaju da opsežnost i šokantnost materijala ne znače automatski postojanje kaznenih djela. Objave su dio dugotrajnog procesa rasvjetljavanja Epsteinove mreže i okolnosti koje su dovele do njegove smrti u zatvoru 2019. godine. U najnovijoj objavi, koja uključuje više od 11.000 datoteka, nalaze se i fotografije stare putovnice Sjedinjenih Američkih Država koja je pripadala Jeffreyju Epsteinu. Putovnica je izdana u veljači 1985., a istekla je 1995. godine. Ispod njegova potpisa nalazi se crno-bijela fotografija za putovnicu na kojoj je Epstein odjeven u odijelo i kravatu.

Predsjednik SAD-a Donald Trump prvi je put komentirao tzv. Epsteinove dosjee, nakon što je u petak objavljen početni paket dokumenata. Odbacio je intenzivne špekulacije o tome što je u objavljenim materijalima, a što nije, ocijenivši ih odvlačenjem pozornosti s postignuća svoje stranke.

Dok se Trump u dosad objavljenim paketima spominje tek rijetko, bivši predsjednik SAD-a Bill Clinton istaknutije se pojavljuje na nekim fotografijama koje su podijeljene. Upitan za reakciju, Trump je rekao: "Volim Billa Clintona. Ne volim vidjeti da se objavljuju njegove fotografije. Ima i mojih fotografija. Svi su bili prijateljski raspoloženi prema tom čovjeku (Epsteinu).

"Vjerojatno će se objavljivati fotografije drugih ljudi koji su Jeffreyja Epsteina nevino upoznali prije mnogo godina, jako davno, a riječ je o uglednim bankarima, odvjetnicima i drugima. "Ali oni su na fotografiji s njim jer je bio na nekoj zabavi, a time se nekome uništava ugled." Predsjednik SAD-a dosljedno poriče bilo kakvu povezanost s nezakonitim radnjama u slučaju Epstein. Ranije je rekao da je godinama bio Epsteinov prijatelj, ali da su se razišli oko 2004., godinama prije nego što je Epstein prvi put uhićen.