Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
STRAŠNI PRIZORI

FOTO Potpuni kaos u Tirani: Na prosvjedu letjeli molotovljevi kokteli, više ozlijeđenih

reuters
VL
Autor
Večernji.hr
23.12.2025.
u 15:34

Jedan građanin i jedan fotograf zadobili su ozljede tijekom okupljanja, dok su ozlijeđena i dva policijska službenika

U albanskoj prijestolnici Tirani, četiri osobe ozlijeđene su tijekom prosvjeda oporbe, kao posljedica nasilja i bacanja molotovljevih koktela prema policijskom kordonu i ulazu u zgradu Vlade. Jedan građanin i jedan fotograf zadobili su ozljede tijekom okupljanja, dok su ozlijeđena i dva policijska službenika, piše SOT

Potpuni kaos u Tirani: Na prosvjedu letjeli molotovljevi kokteli, više ozlijeđenih
1/8

Prosvjednici su se i fizički sukobili s policijskim službenicima u pokušaju probijanja sigurnosnih kordona, no policija je situaciju držala pod kontrolom. Nedugo potom, prosvjednici su se počeli razilaziti ispred zgrade Vlade, marširajući prema Ministarstvu unutarnjih poslova. Šteta se zbraja, a kako pišu albanski mediji, uhićene su četiri osobe i kazneni postupak pokrenut je protiv sedam drugih, među kojima je i 16-godišnjak. Osim njih, postupak je pokrenut i protiv organizacijskog tajnika Demokratske stranke Ervina Minarollija koji, prema riječima policije, nije ispunio obvezu identificiranja odgovornih osoba za nesmetano održavanje skupa.
Trump izazvao bijes novim potezom: 'Moramo imati Grenland radi nacionalne sigurnosti'
Ključne riječi
policija oporba ozlijeđeni prosvjed Tirana

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!