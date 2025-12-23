FOTO Potpuni kaos u Tirani: Na prosvjedu letjeli molotovljevi kokteli, više ozlijeđenih

U albanskoj prijestolnici Tirani, četiri osobe ozlijeđene su tijekom prosvjeda oporbe, kao posljedica nasilja i bacanja molotovljevih koktela prema policijskom kordonu i ulazu u zgradu Vlade. Jedan građanin i jedan fotograf zadobili su ozljede tijekom okupljanja, dok su ozlijeđena i dva policijska službenika, piše SOT.

Potpuni kaos u Tirani: Na prosvjedu letjeli molotovljevi kokteli, više ozlijeđenih

Prosvjednici su se i fizički sukobili s policijskim službenicima u pokušaju probijanja sigurnosnih kordona, no policija je situaciju držala pod kontrolom. Nedugo potom, prosvjednici su se počeli razilaziti ispred zgrade Vlade, marširajući prema Ministarstvu unutarnjih poslova. Šteta se zbraja, a kako pišu albanski mediji, uhićene su četiri osobe i kazneni postupak pokrenut je protiv sedam drugih, među kojima je i 16-godišnjak. Osim njih, postupak je pokrenut i protiv organizacijskog tajnika Demokratske stranke Ervina Minarollija koji, prema riječima policije, nije ispunio obvezu identificiranja odgovornih osoba za nesmetano održavanje skupa.

Thousands of citizens, called by the opposition, protested in #Tirana, #Albania. They demanded the resignation of Prime Minister #EdiRama. pic.twitter.com/F62lZWDr2F — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 22, 2025