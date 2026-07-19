Rusku taktiku nazivaju 'lovom na ljude': 'Ljudi se više ne usude čekati na autobusnim stanicama'

Ruski FPV dronovi sve češće ne gađaju vojne ciljeve, već civile u ukrajinskim gradovima na prvoj crti bojišta. Stanovnici Nikopolja, grada na obali Dnjepra, zbog gotovo neprekidnih napada promijenili su svakodnevni život, a mnogi ovu taktiku nazivaju "lovom na ljude".

Nikopol, koji se nalazi nasuprot okupiranoj nuklearnoj elektrani Zaporižja, od početka ruske invazije gotovo svakodnevno je na meti napada. Zbog blizine ruskih položaja, udaljenih svega nekoliko kilometara preko rijeke Dnjepar, grad je posebno izložen napadima kratkodometnih FPV dronova, prenosi CNN .

Prema riječima lokalnog pjesnika i humanitarca Oleksandra Varytseva, broj dronova posljednjih mjeseci drastično je porastao. "Nekad smo viđali dva ili tri drona dnevno, a sada ih ima oko tri svakog sata, danju i noću. Ljudi se više ne usude čekati na autobusnim stanicama niti se zadržavati na otvorenom", rekao je.

Jedna od najupečatljivijih snimki objavljenih u lipnju prikazuje ruski FPV dron koji napada stariju ženu u invalidskim kolicima. U tom su napadu poginule tri osobe, među njima 87-godišnja žena i njezin sin. U travnju su još četiri osobe ubijene nakon što je dron pogodio gradski autobus. Stanovnici kažu da danas stalno gledaju u nebo, a ne pod noge. Škole i vrtići uglavnom su zatvoreni, autobusni promet često se obustavlja, a mnogi su napustili grad. Od prijeratnih oko 100 tisuća stanovnika, prema procjenama lokalnih vlasti, ostala je tek polovica.

Kako bi se zaštitili, iznad pojedinih cesta postavljene su zaštitne mreže koje mogu zaustaviti FPV dronove. Građani i hitne službe koriste aplikacije koje upozoravaju na približavanje letjelica, dok su pojedini prijevoznici opremljeni prijenosnim detektorima dronova koji zvučnim signalom upozoravaju na opasnost. Stručnjaci upozoravaju da ti uređaji nisu potpuno pouzdani jer ne mogu otkriti sve vrste dronova, no mogu civilima dati nekoliko minuta da pronađu zaklon.

Napadi nisu ograničeni samo na Nikopol. Zbog prijetnje dronovima vlakovi diljem Ukrajine često se zaustavljaju, a putnici izlaze na otvorena polja kako bi smanjili rizik od masovnih žrtava. Prema ukrajinskim vlastima, od početka ruske invazije izvedeno je više od 5.000 napada na željezničku infrastrukturu.

Unatoč svakodnevnoj opasnosti, brojni stanovnici odbijaju napustiti svoje domove. "Možda ćemo prikupiti novac za detektor dronova kako bismo mogli na vrijeme reagirati. Ovo je naš dom. Nećemo otići", poručio je lokalni poduzetnik Oleksii Kirillov.