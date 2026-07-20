Legendarni Argentinac udario Olma šakom u lice: Isplivala šokantna snimka s travnjaka

Finale Svjetskog prvenstva 2026. između Argentine i Španjolske završilo je scenama kakve se rijetko viđaju na najvećoj nogometnoj pozornici. Umjesto da ostane upamćeno samo po povijesnom slavlju Španjolske, posljednje minute nakon završnog zvižduka obilježila je velika gužva na terenu, u kojoj su sudjelovali igrači i članovi stručnih stožera obje reprezentacije.

Nakon što se u središtu pozornosti našao sukob argentinskog veznjaka Leandra Paredesa i španjolskog reprezentativca Gavija, pojavile su se i snimke još jednog incidenta koji je dodatno bacio sjenu na ponašanje argentinskog stožera.

Prema snimkama koje su se proširile društvenim mrežama, pomoćnik argentinskog izbornika Lionela Scalonija Roberto "El Ratón" Ayala sukobio se sa španjolskim veznjakom Danijem Olmom. Na snimci snimljenoj s tribina vidi se kako Ayala prilazi Olmu tijekom općeg naguravanja na terenu. Nakon verbalne rasprave, prema navodima medija koji su objavili snimku, argentinski pomoćni trener udario je španjolskog nogometaša u lice. Olmo pritom nije uzvratio fizičkom reakcijom, već je ostao ispred Ayale dok se njihova verbalna prepirka nastavila. Za sada nije potpuno jasno što je prethodilo sukobu niti što je točno izazvalo njihovu raspravu.

LA AGRESIÓN DE AYALA CONTRA DANI OLMO pic.twitter.com/Dq6vCFEFvh — Vía País (@ViaBsAscomar) July 20, 2026

Dok se situacija na jednom dijelu terena zaoštravala, ostali igrači i članovi stručnih stožera pokušavali su smiriti tenzije. Na više mjesta dolazilo je do naguravanja i prepirki, zbog čega su intervenirali brojni nogometaši i članovi obje momčadi. Jedan od prvih koji je pokušao uspostaviti red bio je sam Lionel Scaloni. Argentinski izbornik dotrčao je prema mjestu sukoba kako bi udaljio svoje igrače i spriječio daljnju eskalaciju. On nije tražio opravdanja za poraz te je priznao da je Španjolska bila bolja momčad. "Moramo prihvatiti da je protivnik bio bolji", poručio je Scaloni, dodajući kako je ponosan na svoju momčad koja je, unatoč porazu, stigla do finala najvećeg nogometnog natjecanja na svijetu.

Nakon utakmice Scaloni je otvorio i pitanje svoje budućnosti. Njegov ugovor vrijedi do prosinca, a argentinski izbornik nije isključio mogućnost promjena. Upitna je i budućnost Lionela Messija na svjetskim prvenstvima. Kapetan Argentine nakon posljednjeg zvižduka dugo je ostao na travnjaku, vidno pogođen porazom. Ako se ne odluči nastupiti na još jednom Mundijalu, finale protiv Španjolske moglo bi ostati zapamćeno kao njegov posljednji nastup na Svjetskom prvenstvu. Na sljedećem turniru Messi bi imao 43 godine.