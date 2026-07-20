Zlatan poludio na jednog igrača: 'Da sam bio tamo, udario bih ga glavom i dobio crveni karton'

Zlatan Ibrahimović još je jednom pokazao zašto je tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine postao jedna od najzapaženijih televizijskih figura. Bivši švedski napadač svojim je izravnim komentarima, kontroverznim izjavama i sukobima s bivšim američkim reprezentativcem Alexijem Lalasom zabavljao gledatelje, no sada je objavio da se više neće vraćati u ulogu televizijskog stručnog komentatora.

Ibrahimović je svoj oproštaj objavio uživo u programu američkog televizijskog kanala Fox Sports nakon utakmice između Španjolske i Argentine. "U posljednjih mjesec i pol puno sam govorio, ali ovo će biti moje posljednje riječi. Alexi, hvala ti. Thierry, hvala ti. Rebecca, hvala ti", rekao je Zlatan, obraćajući se Lalasu, legendarnom Francuzu Thierryju Henryju i voditeljici Rebecci Lowe.

Dodao je kako mu je bilo zadovoljstvo dijeliti studio s njima. "Olakšali ste mi posao. Želim zahvaliti Foxu, Americi i svim ljudima koje gledatelji ne vide. Nadam se da je Amerika uživala koliko i ja. Ovo je moj oproštaj iz studija. Za mene je ovo bio prvi i posljednji put. Pozdrav svima", poručio je Ibrahimović.

Njegova odluka razočarala je brojne navijače koji su uživali u njegovim često oštrim, ali uvijek iskrenim analizama. Posebno se pamti njegova reakcija nakon incidenta u finalu Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske, kada je Leandro Paredes sudjelovao u sukobu sa španjolskim igračima. "Može biti sretan što na terenu nije bilo igrača poput mene. Da sam bio tamo, udario bih ga glavom i također dobio crveni karton. To je krajnje neprofesionalno. Ne razumijem što rade španjolski igrači, samo gledaju kako drugi igrač udara njihovog suigrača", rekao je Ibrahimović.

🚨🗣️ Zlatan Ibrahimovic on Paredes fighting after full-time:



🎙️”He[Paredes] is lucky there are no players like me again, if that was me, I would have headbutt him and get a red card too, that's very unprofessional from him"



"I don't know what the Spanish players were doing just… pic.twitter.com/A1aKiRWEs0 — Addict (@RealBarcaAddict) July 20, 2026

Da podsjetimo, povijesno slavlje Španjolske nakon osvajanja Svjetskog prvenstva 2026. djelomično je zasjenio incident koji je izbio odmah nakon završetka finala protiv Argentine na stadionu MetLife u New Jerseyju. Dok su igrači izbornika Luisa de la Fuentea slavili drugi naslov svjetskog prvaka nakon pobjede 1:0 nad Argentinom, argentinski veznjak Leandro Paredes izgubio je kontrolu i sudjelovao u sukobu koji je prerastao u naguravanje između nogometaša dviju reprezentacija.

Napetost na terenu rasla je iz minute u minutu. Paredes je u drugom poluvremenu ušao umjesto Nica Gonzáleza i od prve sekunde igrao vrlo agresivno. Nekoliko puta je faulirao, stalno se prepirao sa sucem, pa je na kraju pokupio i žuti karton.

Argentina je veći dio susreta bila podređena. Španjolska je imala više posjeda, stvarala konkretnije prilike i na kraju slavila u produžecima zahvaljujući pogotku Ferrana Torresa u 106. minuti. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, dok su se španjolski igrači okupili kako bi proslavili naslov, došlo je do prvih verbalnih sukoba između igrača.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes and Lisandro Martinez clash with Spain's Pedri after the match REUTERS/Dylan Martinez Photo: Dylan Martinez/REUTERS Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Prema snimkama službenog prijenosa, incident je započeo nakon duela između Nahuela Moline i Rodrija. Argentinski branič navodno je u jednom trenutku udario španjolskog veznjaka dok mu je ovaj prilazio tijekom slavlja. U raspravu su se uključili Éric García i Gavi, koji su pokušali smiriti situaciju, no njihova reakcija privukla je pozornost Paredesa. Argentinski veznjak stao je u obranu svog suigrača i sukob se ubrzo proširio.

Najžešći trenutak dogodio se kada je Paredes ušao u fizički sukob s Éricom Garcíjom. Na snimkama se vidi kako ga argentinski veznjak hvata za vrat tijekom rasprave. U obranu svog suigrača odmah je reagirao Gavi, koji je prišao Paredesu i suprotstavio mu se. U naguravanju je argentinski nogometaš odgurnuo mladog španjolskog veznjaka, nakon čega su na mjesto događaja dotrčali i ostali igrači obje reprezentacije. Ubrzo je nastao pravi kaos na terenu, a nekoliko nogometaša i članova stručnih stožera pokušavalo je razdvojiti sukobljene strane.

Jedan od prvih koji je reagirao bio je argentinski izbornik Lionel Scaloni. Argentinski strateg dotrčao je prema skupini igrača kako bi udaljio svoje nogometaše i spriječio da sukob preraste u ozbiljniji incident. Na snimkama se vidi kako Scaloni pokušava smiriti svoje igrače, dok su članovi oba stručna stožera pomagali u razdvajanju nogometaša. Nakon pregleda snimki događaja, slovenski sudac Slavko Vinčić pokazao je Leandru Paredesu crveni karton zbog sudjelovanja u incidentu nakon završetka utakmice.