Eksplozije i požari u Rusiji, proglašeno izvanredno stanje: 'Nastavljamo odgovarati na ruske napade na potpuno opravdan način'

Lokalni mediji su prenijeli da su se u Stavropoljskom kraju zapalila tri skladišta nafte. Guverner Stavropolja Vladimir Vladimirov potvrdio je da je na industrijskim objektima izbilo više požara i eksplozija. Rekao je da nema podataka o ozlijeđenima.

Guverner nije imenovao pogođene objekte, no kazao je da je dijelom proglašeno izvanredno stanje. Evakuirane su zgrade, a stanovnici su premješteni na sigurno, rekao je.

We continue to respond to Russian strikes in a fully justified and accurate manner. Today, Ukraine’s long-range sanctions reached designated targets that support and finance Russia’s aggression. SSU units struck three oil depots in the Stavropol region at once, while units of our… pic.twitter.com/3YWEDFBknE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je videozapise na kojima su, kako je kazao, prikazana postrojenja koja gore. 'Nastavljamo odgovarati na ruske udare na potpuno opravdan i precizan način. Danas su ukrajinske dalekometne sankcije dosegle određene mete koje podržavaju i financiraju rusku agresiju. Postrojbe SBU-a istodobno su pogodile tri skladišta nafte u Stavropoljskom kraju, dok su postrojbe naših Oružanih snaga pogodile još jedno gorivno postrojenje u istoj regiji. Zabilježeni su izravni pogoci na tri tankera ruske "sjene flote" u Crnom moru. Zahvaljujem svim našim postrojbama koje pomažu širiti spoznaju u Rusiji da ovaj rat mora završiti. Slava Ukrajini!' napisao je Zelenski.