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GORE SKLADIŠTA NAFTE

Eksplozije i požari u Rusiji, proglašeno izvanredno stanje: 'Nastavljamo odgovarati na ruske napade na potpuno opravdan način'

Foto: X screenshot
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/Hina
19.07.2026.
u 16:25

Guverner nije imenovao pogođene objekte, no kazao je da je dijelom proglašeno izvanredno stanje. Evakuirane su zgrade, a stanovnici su premješteni na sigurno, rekao je.

Lokalni mediji su prenijeli da su se u Stavropoljskom kraju zapalila tri skladišta nafte. Guverner Stavropolja Vladimir Vladimirov potvrdio je da je na industrijskim objektima izbilo više požara i eksplozija. Rekao je da nema podataka o ozlijeđenima.

Guverner nije imenovao pogođene objekte, no kazao je da je dijelom proglašeno izvanredno stanje. Evakuirane su zgrade, a stanovnici su premješteni na sigurno, rekao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je videozapise na kojima su, kako je kazao, prikazana postrojenja koja gore. 'Nastavljamo odgovarati na ruske udare na potpuno opravdan i precizan način. Danas su ukrajinske dalekometne sankcije dosegle određene mete koje podržavaju i financiraju rusku agresiju. Postrojbe SBU-a istodobno su pogodile tri skladišta nafte u Stavropoljskom kraju, dok su postrojbe naših Oružanih snaga pogodile još jedno gorivno postrojenje u istoj regiji. Zabilježeni su izravni pogoci na tri tankera ruske "sjene flote" u Crnom moru. Zahvaljujem svim našim postrojbama koje pomažu širiti spoznaju u Rusiji da ovaj rat mora završiti. Slava Ukrajini!' napisao je Zelenski.

GIF ukrajinskih napada

Ključne riječi
Rusija Ukrajina Volodimir Zelenski

Komentara 57

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Avatar Le-Freak
Le-Freak
16:56 19.07.2026.

Samo rokaj barba Zelenski!

KR
krvavibravar1
16:31 19.07.2026.

Samo udri po ruskom agresoru....

Avatar pendreck
pendreck
17:21 19.07.2026.

Možemo li.preko janafa izvoziti preko Srbije naftu u roSSiju? Pitam za prijatelje

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