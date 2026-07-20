Hrepa: Trilj ima sve elemente simbolike bluesa: rijeku, prirodu,raskrižje i mostove

Ljeto u Trilju već se godinama ne može zamisliti bez bluesa. Thrill Blues Festival, koji će se održati 24. i 25. srpnja, devetu godinu zaredom u grad na Cetini dovodi vrhunske inozemne i domaće blues-glazbenike te potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih blues-festivala u ovom dijelu Europe. Uoči ovogodišnjeg izdanja razgovarali smo s umjetničkim voditeljem festivala Borisom Hrepićem Hrepom, koji nam je otkrio najveće zvijezde koje će nastupiti, ali i otkrio niz zanimljivosti: kako je nastalo ime festivala i zašto Thrill Blues Festival već devet godina uspijeva sačuvati onu iskrenu, gotovo obiteljsku atmosferu po kojoj je postao prepoznatljiv.