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THRILL BLUES FESTIVAL

Hrepa: Trilj ima sve elemente simbolike bluesa: rijeku, prirodu,raskrižje i mostove

Autor
Slavica Vuković
20.07.2026.
u 15:59

Thrill Blues Festival, koji će se održati 24. i 25. srpnja, devetu godinu zaredom u grad na Cetini dovodi vrhunske inozemne i domaće blues-glazbenike

Ljeto u Trilju već se godinama ne može zamisliti bez bluesa. Thrill Blues Festival, koji će se održati 24. i 25. srpnja, devetu godinu zaredom u grad na Cetini dovodi vrhunske inozemne i domaće blues-glazbenike te potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih blues-festivala u ovom dijelu Europe. Uoči ovogodišnjeg izdanja razgovarali smo s umjetničkim voditeljem festivala Borisom Hrepićem Hrepom, koji nam je otkrio najveće zvijezde koje će nastupiti, ali i otkrio niz zanimljivosti: kako je nastalo ime festivala i zašto Thrill Blues Festival već devet godina uspijeva sačuvati onu iskrenu, gotovo obiteljsku atmosferu po kojoj je postao prepoznatljiv.

Ključne riječi
Ivan Bugarin Reportaža Trilj Thrill Blues Festival

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