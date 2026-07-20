Boom na europskom tržištu nekretnina: Otkriveno i kako stoji Hrvatska

Prodaja nekretnina porasla je u 17 od 20 europskih zemalja u 2025. godini, jer su niži troškovi zaduživanja pomogli oživjeti potražnju. Francuska je zabilježila više od milijun transakcija, dok je Slovenija zabilježila najveći postotni porast. Europsko tržište nekretnina ponovno je dobilo na zamahu 2025. godine, čak i dok su cijene nekretnina nastavile rasti na većem dijelu kontinenta. Belgija i Austrija bile su među zemljama koje su zabilježile godišnji rast prodaje veći od 20%. Dok većina kupaca kupuje kuću za život, drugi nekretninu vide kao investiciju. Podaci Eurostata pokazuju velike razlike u tržišnim performansama, s godišnjim promjenama prodaje u rasponu od pada od 4,1% u Hrvatskoj do povećanja od 29,9% u Sloveniji. "Na transakcije stambenim nekretninama uglavnom utječu pristupačnost hipoteka, kamatne stope, prihodi kućanstava, zaposlenost, povjerenje potrošača i ponuda stambenog prostora“, rekao je Mikk Kalmet, savjetnik za nekretnine u Global Property Guideu, za Euronews Business.

Litva (22,8%), Austrija (21,4%) i Belgija (20,2%) zabilježile su rast veći od 20%. Godišnji porast bio je dvoznamenkast i u Luksemburgu (18,6%), Mađarskoj (17,3%), Nizozemskoj (13,9%), Danskoj (12,7%), Francuskoj (11,2%) i Portugalu (10,5%). Latvija (9,2%), Finska (9%) i Norveška (8,3%) zabilježile su porast od gotovo 10%.

Među najvećim europskim gospodarstvima, podaci su bili dostupni samo za Španjolsku i Francusku. Prodaja kuća u Španjolskoj porasla je za 5,4%. "Francuska je zabilježila jedan od najznačajnijih preokreta, prešavši s pada u 2024. na rast u 2025., dok je Španjolska održala pozitivan rast u obje godine, što ukazuje na relativno otpornu potražnju", rekao je Kalmet.

Hrvatska: Najamnine rastu, ali prodaja i dalje pada

Hrvatska nije bila jedina zemlja u kojoj je prodaja pala. Bugarska i Poljska također su zabilježile blagi pad, od 2,5% odnosno 1,1%. U 2024. godini prodaja kuća pala je u šest zemalja, u usporedbi s tri u 2025. godini. Kalmet je istaknuo da se aktivnost na tržištu nekretnina ojačala u većem dijelu EU-a u 2025. godini. "To ukazuje na široki oporavak tržišne aktivnosti, što vjerojatno odražava poboljšane uvjete financiranja i oslobađanje potražnje odgođeno tijekom razdoblja viših kamatnih stopa“, rekao je.

Hrvatska je popularno turističko i odmorišno odredište gdje cijene kuća i najamnine brzo rastu, piše Euronews. Cijene kuća porasle su za 14,3% između prvog tromjesečja 2025. i 2026., što je četvrti najveći porast u Europi. Hrvatska je zabilježila najsnažniji rast najamnina, od 39,1% u istom razdoblju. Međutim, broj prodanih kuća u zemlji opao je četvrtu godinu zaredom.

"Hrvatska je bila jedina zemlja koja je zabilježila pad u obje godine, što naglašava da su domaći čimbenici i dalje oblikovali performanse tržišta nekretnina unatoč širem europskom oporavku", rekao je Kalmet.

U Francuskoj prodano više od milijun kuća

Među 14 zemalja s dostupnim podacima, Francuska je zauzela prvo mjesto s više od milijun prodanih domova u 2025. godini. U međuvremenu, cijene kuća u Francuskoj porasle su za samo 0,1% između prvih tromjesečja 2025. i 2026. godine.

U Nizozemskoj je 265.000 domova promijenilo vlasnika. Mađarska, Belgija, Portugal i Norveška zabilježile su između 130.000 i 160.000 prodaja kuća. Slovenija je imala najveći godišnji rast u postocima, ali najmanji broj prodaje s 11.000. Kalmet je napomenuo da je nekoliko manjih tržišta, uključujući Sloveniju, Litvu, Belgiju i Mađarsku, zabilježilo posebno snažan porast, iako se postotne promjene mogu činiti većim na manjim tržištima. Kalmet je također rekao da visoki troškovi gradnje i ograničena građevinska aktivnost i dalje ograničavaju ponudu domova.