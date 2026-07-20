VIDEO Snimljen meteotsunami u Malom Lošinju: 'Ljudi su bježali, nastala je panika'

Neobičan prizor iznenadio je stanovnike i goste Malog Lošinja kada se more u samo nekoliko trenutaka naglo podiglo i preplavilo rivu. Riječ je o meteotsunamiju, pojavi poznatoj i kao šćiga, koja je u ponedjeljak zahvatila dio sjevernog Jadrana. Pojava je trajala svega petnaestak minuta, a prema podacima meteoroloških postaja, razina mora u Malom Lošinju porasla je oko 30 centimetara iznad uobičajene. Nakon naglog porasta uslijedilo je povlačenje mora, odnosno izražena oseka.

Prema svjedočenjima, sve se dogodilo vrlo brzo. Dok su ljudi sjedili na terasama uz more, razina mora naglo je porasla i voda je prekrila dio rive. Ugostitelji su počeli micati stolove, a dio prolaznika u panici se udaljio od obale. "U roku od nekoliko sekundi more se podiglo i preplavilo cijelu rivu. Ljudi su bježali, ugostitelji su micali stolove, nastala je panika", ispričao je jedan od svjedoka za Jutarnji list. Video meteotsunamija objavila je Dalmacija Danas, a možete ga pogledati ovdje.

Inače, meteotsunami nije posljedica potresa, već nastaje zbog naglih promjena atmosferskog tlaka i snažnih udara vjetra povezanih s olujnim sustavima. Kada takav poremećaj uđe u zaljeve i luke, val se može dodatno pojačati pa u kratkom vremenu izazvati naglo dizanje i spuštanje razine mora. Slična pojava na sjevernom Jadranu zabilježena je i prošlog tjedna.

Nestabilno vrijeme koje je zahvatilo Jadran povezano je s prolaskom olujnog sustava koji je u ponedjeljak prijepodne zahvatio dijelove Istre, Kvarnera, Gorskog kotara, ali i krajnji sjever Dalmacije. Bilo je kiše, pljuskova i grmljavine, a lokalno i jačeg grmljavinskog nevremena. Prema podacima Crometeo mreže postaja, najviše kiše palo je u dijelovima Gorskog kotara, dok je na meteo postaji u Puli zabilježeno 10 litara kiše po četvornom metru. Na područjima koja su zahvatili neverini temperatura zraka u kratkom je vremenu pala za desetak stupnjeva. Dok je sjeverni Jadran zahvatilo nevrijeme i osvježenje, na jugu Dalmacije zadržale su se visoke temperature. U dolini Neretve temperature su se ponegdje penjale do 35 stupnjeva, što je posljednji izraženiji toplinski val ovog tjedna.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u ostatku dana očekuje se djelomično sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku i nestabilne prilike. Mjestimice su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i u predjelima uz njega.Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita i jaka, dok će u Dalmaciji puhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretat će se većinom između 24 i 29 stupnjeva, dok će na obali, otocima i u unutrašnjosti Dalmacije biti od 30 do 34 stupnja. DHMZ je izdao žuto upozorenje za više regija zbog mogućnosti izraženijih pljuskova, grmljavine i jakog vjetra. Upozorenje se odnosi na Gospićku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu Dalmaciju.