Nakon toplinskog vala stiže veliko osvježenje: Temperature u dijelu Europe značajno padaju

Nakon ekstremnih vrućina, atmosferska promjena donosi osvježenje dijelu Europe. Središnja Europa i Balkan, naime, doživljavaju značajan pad temperatura ovog tjedna. Promjena vremenskog obrasca uzrokovana je, kako navodi Severe Weather Europe, dinamičkim visinskim strujanjem koje omogućuje da hladnije i nestabilnije zračne mase prodiru prema jugu. Uz duboki sustav niskog tlaka, dnevne maksimalne temperature padaju, ostajući ispod 30 °C. Uz pad temperature, prijelaz će izazvati grmljavinske oluje tamo gdje se hladnija zračna masa sudari sa zaostalom vrućinom od središnjeg Mediterana do južnog Balkana krajem ovog tjedna.

Hladnija zračna masa širit će se do sredine tjedna, zahvaćajući središnju i istočnu Europu temperaturama od 4 do 8 °C ispod prosjeka do četvrtka. Osvježavajuća zračna masa proširit će se na cijelu istočnu polovicu Europe ovog tjedna. Istovremeno, na jugozapadu Europe i dalje će biti ekstremno vruće.

Temperature na dva metra u srijedu i četvrtak bit će prilično niske diljem središnje i istočne Europe, s najjačim anomalijama u četvrtak u sjevernoj Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj, ističe Severe Weather Europe te dodaje kako će biti znatno hladnije nego u posljednje vrijeme te uz to i vjetrovito. U petak i subotu, bit će od 10 do 12 °C ispod normale u najnižim slojevima atmosfere za južni Balkan, južnu Italiju i Grčku. Vjetrovi će se pojačati od srijede do subote zbog jače razlike tlaka između zapadne i istočne Europe te Balkana

Sudar hladne zračne mase s vrućom mogao bi rezultirati visokom nestabilnošću od Italije prema južnom Balkanu. To će izazvati potencijal za jake grmljavinske oluje od srijede do petka, dok jezgra vala dosegne Jonsko more i Grčku. Veće količine kiše vjerojatne su diljem južnog Balkana od Grčke do Rumunjske, Crnog mora i Ukrajine. Drugo područje aktivnih kišnih dana bit će nad sjeveroistočnom Europom do sredine tjedna.