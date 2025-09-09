Naši Portali
NOVO MISTERIOZNO UBOJSTVO

Ruski biznismen pronađen mrtav ispod mosta: Odrubili mu glavu, a na tijelu pronašli uže za vuču

Moscow on the eve of Victory Day
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
09.09.2025.
u 15:04

Od 2022. godine najmanje 19 vrhunskih menadžera i poslovnih ljudi, mnogi povezani s ruskim naftnim i plinskim divovima kao što su Lukoil, Gazprom i Transneft, preminuli su pod sumnjivim okolnostima u Rusiji i inozemstvu

Alexey Sinitsyn, izvršni direktor proizvođača kalija K-Potash Service, pronađen je mrtav u blizini Kalinjingrada, postavši tako 19. ruski biznismen i rukovoditelj koji je preminuo pod misterioznim okolnostima od početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, izvijestio je Kyiv Independent.

Od 2022. godine najmanje 19 vrhunskih menadžera i poslovnih ljudi, mnogi povezani s ruskim naftnim i plinskim divovima kao što su Lukoil, Gazprom i Transneft, preminuli su pod sumnjivim okolnostima u Rusiji i inozemstvu. Tijelo Sinitsyna pronađeno je odrubljene glave ispod mosta. Prema izvještaju ruske državne medijske kuće RIA Novosti, na tijelo je bio pričvršćen i konop za vuču, a izvori RIA Novosti navode da dolazi iz policijskih krugova. 

Prošlog mjeseca preminuli su Dmitry Osipov, predsjednik uprave kompanije Uralkali, jednog od najvećih proizvođača kalija u Rusiji, i Mikhail Kenin, osnivač i većinski dioničar vodećeg nekretninskog developera Samolet. Uzrok njihove smrti još nije objavljen. Od početka ruske invazije, niz smrti pod nejasnim ili neobičnim okolnostima zabilježen je ne samo u poslovnom sektoru, nego i među pripadnicima policije i državnim dužnosnicima.

Primjerice, Vladimir Feshchenko, časnik ruske Savezne službe sigurnosti (FSB) za protubojnu obavještajnu djelatnost, pronađen je mrtav u zgradi Ministarstva obrane Rusije u Moskvi u siječnju. Njegova smrt istaknula je rastuće unutarnje napetosti unutar ruskih sigurnosnih i vojnih institucija tijekom rata u Ukrajini.

Je li ovo konačan kraj sna o miru? Putin iz Vladivostoka zaprijetio Zapadu: 'Ako se pojave, bit će legitimne mete za uništenje'
Ključne riječi
direktor policija ubojstvo Rusija

Komentara 1

Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
15:17 09.09.2025.

Mafijozo

